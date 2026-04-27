IM LS8: 8.000 ordini in 1 ora per il SUV EREV da 1.600 km di autonomia

Dovrebbe arrivare in Europa il prossimo anno e offrirà ricariche rapide, tecnologie all’avanguardia e un look futuristico. Con un’architettura range extender, il SUV LS8 sembra un incrocio tra una Range Rover e una Lexus. Nel Paese del Dragone Rosso sta registrando numeri stratosferici, acquisendo prenotazioni a ritmi indiavolati. Nella sola prima ora di commercializzazione, la vettura a ruote alte ha fatto registrare ben 8.000 ordini, che si sommano alle 10.000 prenotazioni già raccolte nel mese precedente.

IM Motors, il marchio di lusso controllato dal colosso SAIC, si pone come soluzione ideale per chi non si accontenta delle proposte di MG. Il brand, a dispetto delle aspettative premium, ha proposto l’LS8 a un prezzo che potrebbe far tremare anche i colossi europei. Soli 249.800 yuan, ovvero circa 31.000 euro con specifiche tecniche che puntano ai vertici del segmento.

Elettrico con range extender

In Cina i costruttori hanno compreso la formula magica per il successo: auto funzionali, tecnologicamente avanzate e al giusto prezzo. La chiave del successo immediato della IM LS8 risiede sotto al cofano con un propulsore progettato per annullare i timori dei puristi. Il motore elettrico con range extender (di fatto un ibrido) vanta, come dice la sigla stessa, un’autonomia estesa che unisce una brillante trazione elettrica con un motore a benzina sfruttato esclusivamente come generatore.

In base al più permissivo ciclo cinese CLTC i numeri sono strabilianti: ben 1.605 km di autonomia totale, consentendo senza patemi anche uno spostamento sull’asse Napoli – Milano, andata e ritorno, senza la necessità di fermarsi. La modalità elettrica? Rende possibile affrontare 430 km, garantiti da un pacco batterie da 66 kWh, ideali per affrontare senza patemi le sfide quotidiane urbane ed extraurbane. L’architettura a 800V permette ricariche fulminee capaci di far schizzare il livello di batteria dal 30% all’80% in appena 12 minuti.

Abitacolo curatissimo

Gli interni sono un elogio alla tecnologia con un ecosistema a triplo schermo che supera i 40 pollici complessivi. Spicca un display centrale da 27,1 pollici con risoluzione 5K e un monitor per il passeggero da 15,6 pollici (3K). L’auto a ruote alte vanta anche uno schermo a scomparsa dal tetto da 21,5 pollici (4K). Il comfort è assicurato da sedili riscaldabili, ventilati e massaggianti sulle prime due file, associato da un mastodontico impianto audio da 25 altoparlanti e 3.000 Watt di potenza. Potrebbe mettere in difficoltà le nuove vetture Toyota e la Mazda CX-80 oltre alle connazionali Omoda 9 e Ebro S900.

A livello dinamico e di sicurezza, la dotazione vanta l’inclusione di ruote posteriori sterzanti che offrono una agilità da citycar. I tecnici hanno montato un potente chip NVIDIA Thor associato a un Lidar a 520 linee: un sistema di grado di analizzare fino a 300 metri di distanza e predispone l’auto alla guida autonoma di Livello 3. Alle nostre latitudini la vettura potrebbe arrivare nel 2027, appoggiandosi sulla rete di MG. In Italia non potrebbe mai costare poco più di 30.000 euro, a causa dei dazi di importazione e per i costi logistici, ma siamo curiosi di scoprire i prezzi degli allestimenti concepiti per il Vecchio Continente.