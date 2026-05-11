Nuova MG 07, le prime immagini mostrano le linee della fastback

I produttori cinesi sono diventati bravissimi, imitando i costruttori europei, a rendere eleganti le linee di modelli low cost, almeno sul mercato cinese. Per una volta iniziamo dal prezzo della MG 07 che dovrebbe essere compreso tra i 150.000 e i 200.000 yuan che al cambio attuale sono circa 18.700 euro / 25.000 euro. Una cifra, decisamente, abbordabile per chi vuole una fastback di ultima generazione.

La crescita esponenziale del marchio britannico, di proprietà di SAIC Motor, sta portando alla nascita di proposte per tutti i gusti. Del marchio MG, fondato nel Regno Unito a Oxford, nel 1924 è rimasto ben poco; SAIC Motor ha incorporato il brand nel dicembre 2007 acquisendo Nanjing Automobile Corporation (NAC), che aveva preso il controllo del Gruppo MG Rover fallito nel 2005. Il collasso economico aveva portato alla chiusura dello stabilimento di Longbridge e alla perdita di migliaia di posti di lavoro.

Le vetture MG moderne sono elaborate da SAIC e la produzione avviene principalmente negli stabilimenti del major cinese. Nel Vecchio Continente, MG è diventato il marchio principale di SAIC, trovando ampio spazio in Italia. Il segreto è sempre quello di offrire, al giusto prezzo che oggi viene percepito come basso, auto curate e affidabili.

Spazio alla Fastback

Dando una occhiata al listino MG vi accorgerete che in sordina è stata presentata la Cyberster, roadster biposto 100% elettrica. Manca in effetti una coupé e, dopo i primi teaser, MG ha scelto di mostrare le immagini della vettura che debutterà sul mercato cinese nel corso dell’anno. Spiccano i gruppi ottici a forma di “C” con diverse unità LED.

Il frontale ricorda quello della Porsche Taycan con linee sinuose. La MG 07 vanta un passo lungo e sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Le maniglie a filo con la carrozzeria e cerchi in lega bicolore offrono quel tocco di classe che ammicca a una aerodinamica ben curata. La linea del tetto scende progressivamente fino al lunotto in stile coupé. La firma luminosa posteriore a tutta larghezza garantisce delle linee sottili e al centro del portellone spicca il logo MG. La vettura è stata svelata nella vernice “Morello Purple”, enfatizzando il lato sportivo sebbene risulti un pò goffa.

Top secret l’abitacolo della 07

Per ora gli interni non sono stati mostrati in foto, ma possiamo attenderci il classico stile minimal cinese. Al centro della plancia spiccherà uno o più schermi di grandi dimensioni e saranno presenti pochi tasti fisici. Non mancherà un sensore LiDAR che risulterà determinante nell’avanzata piattaforma di assistenza alla guida Momenta R7 che si basa sul chip Momenta X7 sviluppato internamente.

La MG 07 verrà proposta, per ora, nel Paese del Dragone Rosso sia con motorizzazioni elettriche e sia ibride. I dettagli tecnici ancora non sono emersi, ma quel che è certo è che verrà elaborata sulla piattaforma modulare “Nebula”. Il modello full electric dovrebbe poter contare su di un’architettura a 800 V capace di offrire ricariche rapidissime. Un modello del genere, considerato il successo di MG, farebbe faville anche in Europa a un prezzo contenuto.