MG raggiunge un milione di auto in Europa, l'Italia il mercato migliore

MG Motor festeggia un traguardo importante. 1 milioni di veicoli venduti in Europa. E l’Italia che è il primo mercato dell’Ue per il marchio. Secondo solo al Regno Unito nel Vecchio Continente, dove ha raggiunto 386.000 unità. Nel 2025 in Italia sono state consegnate oltre 50.000 auto MG. La quota di mercato è superiore al 3%. La rete commerciale in Italia può contare su 70 concessionari, circa 150 punti vendita e 140 centri assistenza. Oggi MG è presente in 34 mercati europei e oltre 1.300 concessionari distribuiti nel Vecchio Continente.

Il ruolo dell’ibrido

La crescita di MG è il risultato della strategia basata su veicoli tecnologicamente avanzati e competitivi dal punto di vista economico. L’offerta si è concentrata soprattutto su motorizzazioni ibride ed elettriche. La vera spinta della crescita arriva dall’ibrido con l’introduzione della tecnologia Hybrid+ sulla MG3 nel 2024. I risultati sono tangibili tanto che la MG3 Hybrid+ e la MG ZS Hybrid+ si posizionano entrambe al secondo posto nei rispettivi segmenti HEV, confermando come questa strategia stia funzionando in più categorie di veicoli.

In Italia questa scelta si è rivelata straordinariamente vincente. Le vetture ibride MG rappresentano oltre il 57% del mix di gamma totale del marchio, con un incremento del 26% rispetto all’anno precedente. Questo posizionamento colloca MG al secondo posto nella classifica dei brand full hybrid nel mercato italiano, un risultato notevole considerando che il marchio è tornato in Italia solamente dal 2021.

La proposta elettrica

Nel segmento dei veicoli completamente elettrici, MG ha consegnato oltre 317.000 auto in Europa. La MG4 EV ha rappresentato il pilastro di questa strategia di elettrificazione, rivelando una capacità notevole di intercettare la domanda del mercato. La vettura ha dato un importante contributo al traguardo complessivo raggiunto dal marchio nel Vecchio Continente.

MG ha anche guidato l’introduzione di veicoli elettrici sportivi con la Cyberster, una roadster dal design personalissimo e accattivante che offre un’esperienza di guida open-top all’avanguardia. Ideata nell’Advanced Design londinese di MG, la pluripremiata Cyberster ha svolto un ruolo di primo piano nelle celebrazioni del centenario del brand al Goodwood Festival of Speed del 2024.

Intanto MG sta preparando l’arrivo di nuovi modelli nella prima metà del 2026. Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha commentato il traguardo sottolineando come MG abbia adottato un approccio lungimirante nei confronti dei veicoli ibridi ed elettrici, spesso in anticipo rispetto ai concorrenti. L’azienda si è presentata al mercato con soluzioni concrete, affermando che questa strategia l’ha premiata nel tempo.