Promozione MG3 Hybrid+, offerta con finanziamento da 89 euro al mese
Per tutto il periodo di novembre la compatta ibrida si potrà avere con rate da 89 euro - TAN 6,989 % (tasso fisso) e TAEG 9,220 % (tasso fisso)
MG3 è un modello che piace molto in Italia. Secondo i dati di UNRAE, dall’inizio dell’anno ne sono state immatricolate 11.749 unità, permettendo a questa vettura di essere stabilmente nella Top 10 del segmento B (berline). MG3 oggi è proposta sia in versione Full Hybrid e sia a benzina senza alcun tipo di elettrificazione e punta molto sul prezzo, offrendo comunque una dotazione completa. La casa automobilistica del Gruppo SAIC che in Italia sta continuando a crescere mese dopo mese, punta molto sul successo di questo modello e per il mese di novembre 2025 propone un’offerta comprensiva di finanziamento che permette di portarsi a casa MG3 Hybrid+ con rate da 89 euro al mese.
MG3 HYBRID+: CARATTERISTICHE
Ricordiamo che MG3 Hybrid+ misura 4.113 mm lunghezza x 1.797 mm larghezza x 1.502 mm altezza, con un passo di 2.570 mm. Il sistema ibrido che troviamo sotto al cofano di questa vettura è composto da un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato da 75 kW / 102 CV, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). La potenza di sistema arriva a 143 kW /195 CV. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 8 secondi. Il prezzo? Si parte da 21.490 euro nell’allestimento Comfort.
OFFERTA CON FINANZIAMENTO
Per il mese di novembre 2025, MG3 Hybrid+ si può avere in allestimento Comfort al prezzo promozionale di 17.440 euro e rate da 89 euro al mese. Queste sono le condizioni finanziarie.
MG MG3 1.5 hybrid+ Comfort auto Prezzo di listino 21.490 euro. Prezzo promo 17.440 euro, anticipo 6.280 euro; importo totale del credito 11.652,86 euro, da restituire in 35 rate mensili ognuna di 89 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 11.390 euro, importo totale dovuto dal consumatore 14.701,12 euro. TAN 6,989 % (tasso fisso) – TAEG 9,220 % (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.453,14 euro, di cui zero euro quali interessi di preammortamento, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 30,12 euro.