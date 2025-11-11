Promozione MG3 Hybrid+, offerta con finanziamento da 89 euro al mese

MG3 è un modello che piace molto in Italia. Secondo i dati di UNRAE, dall’inizio dell’anno ne sono state immatricolate 11.749 unità, permettendo a questa vettura di essere stabilmente nella Top 10 del segmento B (berline). MG3 oggi è proposta sia in versione Full Hybrid e sia a benzina senza alcun tipo di elettrificazione e punta molto sul prezzo, offrendo comunque una dotazione completa. La casa automobilistica del Gruppo SAIC che in Italia sta continuando a crescere mese dopo mese, punta molto sul successo di questo modello e per il mese di novembre 2025 propone un’offerta comprensiva di finanziamento che permette di portarsi a casa MG3 Hybrid+ con rate da 89 euro al mese.

MG3 HYBRID+: CARATTERISTICHE

Ricordiamo che MG3 Hybrid+ misura 4.113 mm lunghezza x 1.797 mm larghezza x 1.502 mm altezza, con un passo di 2.570 mm. Il sistema ibrido che troviamo sotto al cofano di questa vettura è composto da un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato da 75 kW / 102 CV, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW). La potenza di sistema arriva a 143 kW /195 CV. Per quanto riguarda le prestazioni, la velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h servono 8 secondi. Il prezzo? Si parte da 21.490 euro nell’allestimento Comfort.

OFFERTA CON FINANZIAMENTO

Per il mese di novembre 2025, MG3 Hybrid+ si può avere in allestimento Comfort al prezzo promozionale di 17.440 euro e rate da 89 euro al mese. Queste sono le condizioni finanziarie.