Offerta nuova MG ZS benzina: rate da 89 euro con finanziamento

Ad aprile, MG aveva ampliato la gamma della nuova ZS introducendo il modello con motorizzazione a benzina non ibrida. Modello che quindi è stato possibile proporre ad un prezzo ancora più accessibile con l’obiettivo di avvicinare al SUV un numero maggiore di clienti. Proprio la nuova MG ZS a benzina è la protagonista di un’offerta della casa automobilistica valida fino alla fine dell’anno. Grazie al finanziamento, sarà possibile mettere dentro il garage di casa il SUV con rate da 89 euro al mese.

NUOVA MG ZS BENZINA

Ricordiamo che il SUV misura 4.430 mm lunghezza x 1.818 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2,610 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 443 litri. Sotto al cofano troviamo un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri da 115 CV e 148 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Parlando della prestazioni, la velocità massima raggiunge i 178 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h sono necessari 12,5 secondi. Quanto costa? Si parte dai 20.490 euro dell’allestimento Standard.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE ED INTERESSI

L’offerta per la MG ZS a benzina prevede un prezzo promozionale di 17.090 euro (allestimento Standard) e con un’anticipo di 6.230 euro sarà possibile acquistare il SUV con rate da 89 euro.

Rate da 89 al mese

TAN 6,97% – TAEG 9,25%

Prezzo promo 17.090 euro

Anticipo: 6.230 euro

Importo totale dovuto 14.375,48 euro

VFG pari a rata finale 11.065 euro

Ecco le condizioni economiche come da sito della casa automobilistica.