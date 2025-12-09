Promozione MG3 benzina a tasso zero: da 79 euro con finanziamento

MG3 è un modello che piace molto in Italia e lo troviamo stabilmente nella top 10 delle auto più vendute nel segmento B (berline). Da inizio anno (dati UNRAE), ne sono state immatricolate 12.675 unità. Accanto al modello Full Hybrid, da aprile la casa automobilistica ha iniziato a proporre nel nostro Paese anche il modello con una motorizzazione solo a benzina ad un prezzo ancora più accessibile. Proprio la nuova MG3 a benzina è la protagonista di un’offerta che MG ha deciso di proporre per il mese di dicembre 2025. Promozione che prevede un finanziamento con tasso zero.

MG3 BENZINA

La differenza con il modello Full Hybrid è ovviamente tutta sotto al cofano dove troviamo un 4 cilindri aspirato di 1,5 litri da 115 CV e 148 Nn di coppia abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono circa 10,8 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 185 km/h. Grazie alla motorizzazione solo a benzina, MG3 è proposta sul mercato italiano ad un prezzo di partenza pari a 16.990 euro nell’allestimento Standard che è proprio quello protagonista della promozione della casa automobilistica.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE ED INTERESSI

La promozione sulla nuova MG3 benzina è valida fino alla fine del mese di dicembre 2025 e a fronte di un anticipo di 3.739 euro permette di mettersi nel garage di casa la vettura con rate da 79 euro al mese. Il contratto, però, è di 24 mesi.

Rate da 79 euro al mese

TAN 0,00% – TAEG 2,63%

Pezzo promozionale: 14.840 euro

Anticipo: 3.739 euro

Rata finale: 9.684,30 euro

Di seguito le complete condizioni economiche come presenti sul sito della casa automobilistica.