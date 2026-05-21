MG4 Urban, boom di preordini in Europa: 24.000 in due settimane

I numeri del settore auto sono, per molti marchi, impietosi. Le vendite calano e i conti registrano perdite importanti. Ma non per tutti. MG, per esempio, si trova in una posizione particolare. La nuova MG4 Urban ha raccolto 24.000 preordini in quindici giorni prima del lancio europeo, con 100.000 unità prodotte in meno di dodici mesi e 10.000 vendite mensili costanti. Numeri che raccontano un momento di forma difficile da spiegare solo con il prezzo, anche se la dimensione economica resta un elemento centrale. Nel nostro Paese, per esempio, la MG4 Urban parte da 19.490 euro con le promozioni di lancio.

Una tecnologia che anticipa il futuro

La nuova MG4 non è solo un’auto economica. In Cina è già disponibile una versione con batteria a stato semi-solido (la tecnologia SolidCore) con 530 km di autonomia nel ciclo CLTC e ricarica dal 30 all’80% in 21 minuti. MG ha già annunciato che questa versione arriverà in Europa entro la fine del 2026, inizialmente sulla MG4 Urban. È la prima applicazione di massa di una chimica intermedia tra il litio-ione convenzionale e il futuro stato solido, in un’auto che in Cina parte da circa 8.300 euro. A oggi nessun marchio occidentale ha qualcosa di paragonabile in quella fascia di prezzo. Da qui il successo di MG.

Altri quattro modelli in cantiere

Intanto SAIC (il gruppo automobilistico cinese che possiede dal 2007 il marchio britannico) ha definito il 2026 “l’anno dei grandi prodotti e ha annunciato altri quattro nuovi modelli elettrici entro dicembre, tra cui un SUV compatto derivato dalla piattaforma MG4. La MG4 Urban affianca la MG4 standard senza sostituirla.

Si tratta di due auto profondamente diverse, su piattaforme distinte, con obiettivi di mercato separati. Nello specifico, la MG4 Urban è nata proprio per abbattere la barriera del prezzo nel segmento C elettrico. Un obiettivo centrato, almeno per ora. Con la batteria semi-solida in arrivo entro fine anno, il divario tecnologico tra MG e i costruttori europei rischia di allargarsi ulteriormente.