Nuova MG4 Urban, conferma per l’Europa: sta arrivando. Affiancherà l’attuale MG4

La nuova MG4 Urban arriverà in Europa, adesso c’è la conferma e si partirà dal Regno Unito, con le vendite che inizieranno a febbraio. Non andrà a sostituire l’attuale MG4 ma ad affiancarla, allargando così la gamma di questo modello elettrico. Quando la nuova MG4 fu presentata in Cina non era ancora chiaro se poi sarebbe arrivata anche sulle strade del Vecchio Continente. All’inizio sembrava di si ma poi erano iniziate ad arrivare notizie contrastanti, tra cui quella che l’attuale MG4 sarebbe stata protagonista di un restyling. Poi è successo qualcosa di curioso e cioè che Euro NCAP aveva incluso la nuova MG4 Urban all’interno di una delle ultime tornate di crash test del 2025. Si trattava di un chiaro indizio che il nuovo modello sarebbe effettivamente arrivato in Europa. Adesso c’è la conferma perché i colleghi inglesi di Auto Express fanno sapere che in una dichiarazione, MG ha confermato che la nuova vettura, denominata MG4 Urban, sarà “una nuova hatchback di segmento B, progettata specificamente come veicolo elettrico per le città. Costruita su una nuova piattaforma per migliorare efficienza e autonomia, amplia la gamma di successo MG4 e offre ancora più scelta“.

MOLTO DIVERSA DALL’ATTUALE MG4

La nuova MG4 di cui abbiamo già scritto in passato diverse volte, è completamente differente rispetto a quella che vediamo su strada oggi. Misura 4.395 mm di lunghezza, 1.842 mm di larghezza e 1.551 mm di altezza, con un passo di 2.750 mm. Lo stile del nuovo modello richiama un po’ quello della MG3 con alcuni dettagli che sembrano essere ripresi dalla Cyberster. Non è ancora chiaro quali saranno le sue specifiche per il mercato europeo. Comunque, in Cina, questa vettura è proposta con un motore da 120 kW alimentato da batteria LFP da 42,8 kWh e 53,9 kWh per una percorrenza massima di 530 km secondo il ciclo CLTC. Posiamo comunque capire che questa vettura sarà posta sotto all’attuale MG4, come alternativa più accessibile. Ne sapremo di più quando farà ufficialmente il suo debutto in Europa.

BATTERIA ALLO STATO SEMI SOLIDO

Una degli aspetti più interessanti della nuova MG4 è una sua versione dotata della batteria allo stato semi solido. Queste batterie hanno il potenziale per offrire una densità energetica superiore rispetto a quella degli accumulatori “tradizionali". Sarà disponibile anche in Europa? Non lo sappiamo. Il modello testato da Euro NCAP disponeva, comunque, di batterie LFP.