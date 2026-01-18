Nuova Volkswagen ID. Cross 2026, ecco le ultime foto spia: il debutto si avvicina

Sarà una delle più importanti novità 2026 di Volkswagen. Stiamo parlando della nuova Volkswagen ID. Cross, già anticipata da un concept, il cui debutto ufficiale è atteso per la prossima estate. Si tratta di un B-SUV elettrico di poco più di 4,1 metri di lunghezza su cui la casa automobilistica punta molto e fa parte di quella gamma di piccole auto elettriche più accessibili su cui il gruppo tedesco sta lavorando. Sono adesso arrivate nuove foto spia della ID. Cross attualmente impegnata ad effettuare i classici test invernali. In questo periodo dell’anno, molte case automobilistiche portano i loro nuovi modelli sulle strade innevate del Nord Europa per collaudarli in condizioni climatiche particolarmente sfidanti.

ECCO COME SARÀ

Le nuove foto spia mostrano ancora una volta il nuovo SUV elettrico che presenta un aspetto molto simile a quello del concept mostrato dal marchio tedesco al Salone di Monaco. Il camuffamento è ridotto al minimo con alcuni adesivi collocati in posizione strategica. Ad esempio, le prese d’aria con i fendinebbia agli angoli del paraurti anteriore sono finte in quanto si tratta solamente di adesivi. Adesivi che coprono anche griglia e parte dei fari anteriori e posteriori. In ogni caso, le forme della nuova ID. Cross sono chiare. A titolo di riferimento, il concept misura 4.156 mm lunghezza x 1.839 mm larghezza x 1.588 mm altezza, con un passo di 2.601 mm. Dunque, le dimensioni del modello di produzione dovrebbero essere molto simili.

La nuova Volkswagen ID. Cross può essere vista come la controparte elettrica dell’attuale Volkswagen T-Cross e poggerà sulla piattaforma MEB+ che sarà utilizzata anche sulla nuova Volkswagen ID. Polo. Le nuove immagini non permettono di vedere l’abitacolo. Tuttavia, possiamo immaginare che gli interni saranno molto simili proprio a quelli della ID. Polo. Volkswagen ne ha fornito una piccola anticipazione di recente. Dunque, visto che le due vetture saranno strettamente correlate, possiamo immaginarci anche sul SUV un volante multifunzione a 2 razze, il pannello da 10,25 pollici della strumentazione digitale e un sistema infotainment da 13 pollici. Non dovrebbero nemmeno mancare alcuni comandi fisici per poter gestire in maniera intuitiva alcune funzionalità della vettura come il climatizzatore.

I motori? Il concept disponeva di un’unità elettrica da 211 CV. Visto che questa motorizzazione è prevista anche sulla ID. Polo è probabile che arrivi anche per il B-SUV. La compatta ci aiuta a scoprire che la batteria dovrebbe disporre di una capacità di 52 kWh. L’autonomia, quindi, dovrebbe superare i 400 km. Ne sapremo comunque di più nel corso dei prossimi mesi.