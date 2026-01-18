Nuova Mazda CX-6e vs Tesla Model Y, sfida tra SUV elettrici: confronto, versioni e prezzi

Mazda CX-6e ha fatto il suo debutto al Salone di Bruxelles 2026. Si tratta di un nuovo SUV elettrico, versione europea della Mazda EZ-60 già venduta in Cina e frutto del lavoro congiunto con Changan. Modello su cui la casa automobilistica giapponese punta molto e che ha le carte in regola per fare bene. Si inserirà in un segmento, quello dei SUV, sempre più competitivo e in cui troviamo modelli best seller come la Tesla Model Y con cui la Mazda CX-6e si dovrà confrontare. Quindi, andiamo proprio a mettere a confronto questi due SUV elettrici per scoprire le loro caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla nuova Mazda CX-6e che misura 4.850 mm lunghezza x 1.935 mm larghezza x 1.620 mm altezza, con un passo di 2.902 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 468 litri ma si può salire a 1.434 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un piccolo frunk da 80 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica. Per il suo look Mazda ha adottato un’evoluzione del Kodo Design. Il frontale, in particolare, si caratterizza per la presenza di fari dalle forme sottili con la classica firma luminosa ad ala di Mazda e una calandra chiusa vista l’assenza del motore endotermico. In base all’allestimento si potranno scegliere anche gli specchietti retrovisori digitali. Tutte le versioni della Mazda CX-6e sono equipaggiate di serie con un ampio tetto panoramico.

Tesla Model Y misura 4.797 mm lunghezza x 2.129 mm larghezza x 1.982 mm larghezza x 1.624 mm altezza. La capacità di carico varia da 822 litri fino a 2.022 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk da 110 litri. Il frontale del SUV americano si caratterizza per la presenza di una barra luminosa trasversale, un chiaro richiamo al design del Cybertruck. Al posteriore troviamo nuovi gruppi ottici a forma di C collegati tra loro da una barra luminosa. Da poco Tesla ha introdotto l’allestimento Standard, più essenziale che presenta un look esterno leggermente differente. Ad esempio, davanti, sparisce la striscia luminosa che collega i due fari.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Mazda CX-6e troviamo un abitacolo dallo stile minimalista dove, però, c’è tanta tecnologia. Infatti, la plancia è dominata da un maxi schermo ultra-wide 5K da 26,45 pollici attraverso il quale sarà possibile visualizzare le informazioni di marcia e accedere a tutte le funzionalità del sistema infotainment. Si può avere anche un Head-Up Display. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. L’impianto audio prevede di serie altoparlanti Bluetooth integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori. La Mazda CX -6e è dotata sia di comandi vocali che di controllo gestuale.

Tesla Model Y propone un abitacolo davvero essenziale. Niente strumentazione digitale ma solo un ampio schermo da 15,4 pollici (16 pollici sulla Performance) per il sistema infotainment. Per i passeggeri posteriori c’è un piccolo schermo da 8 pollici da cui è possibile accedere ad alcune funzioni dell’auto, anche quelle per l’intrattenimento. Sulla versione Standard, l’abitacolo è molto più essenziale. Via tutto il non necessario, compreso il piccolo schermo da 8 pollici per i passeggeri posteriori. Del resto, l’obiettivo della Standard è quello di essere proposta ad un prezzo più basso rinunciando, però, ad alcuni contenuti.

MOTORI E AUTONOMIA

Per il momento, la nuova Mazda CX-6e è proposta solamente con una motorizzazione. Abbiamo nello specifico motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV) e 290 Nm alimentato da una batteria LFP con una capacità di 78 kWh. Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,9 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 185 km/h. L’autonomia? 484 km con i cerchi da 18 pollici e 468 km con quelli da 21 pollici.

Tesla Model Y è proposta in molteplici versioni con uno o due motori elettrici. C’è anche la versione Performance per chi cerca il massimo delle prestazioni.

Tesla Model Y Standard : 534 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi

: 534 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi Tesla Model Y Standard Long Range a trazione posteriore : 657 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi

: 657 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 7,2 secondi Tesla Model Y Premium trazione posteriore : 622 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,6 secondi

: 622 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 5,6 secondi Tesla Model Y Premium trazione integrale : 600 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 4,8 secondi

: 600 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 4,8 secondi Tesla Model Y Performance trazione integrale: 580 km di autonomia, 250 km/h di velocità massima e 0 a 100 km/h in 3,5 secondi

PREZZI

Quanto costa la nuova Mazda CX-6e in Italia? I prezzi partono da 46.750 euro. E la Tesla Model Y? Da 39.990 euro.