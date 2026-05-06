Mazda CX-60 2026: i prezzi per il mercato italiano

La Mazda CX-60 2026 si aggiorna seguendo la filosofia giapponese Kaizen, vale a dire il miglioramento continuo: nessuna rivoluzione, ma un affinamento mirato a livello di stile e di contenuti, finalizzato a migliorare il comfort, l’efficienza e la dinamica di guida. Tra le novità principali troviamo una nuova taratura delle sospensioni per un maggiore equilibrio tra controllo e fluidità, un migliore isolamento acustico grazie ai nuovi vetri anteriori e l’introduzione di sistemi di sicurezza di ultima generazione come il Driver Emergency Assist. Il motore diesel è ora certificato per l’utilizzo del biocarburante HVO 100, che consente di ridurre le emissioni di CO2 fino al 77%.

Gli allestimenti

La gamma della CX-60 2026 viene declinata su sei livelli di allestimento:

Prime-line : la versione d’ingresso è già completa, offre infatti di serie fari LED, cerchi in lega da 20 pollici, climatizzatore bizona e infotainment da 12 pollici con connettività wireless.

: la versione d’ingresso è già completa, offre infatti di serie fari LED, cerchi in lega da 20 pollici, climatizzatore bizona e infotainment da 12 pollici con connettività wireless. Exclusive-line : il secondo livello di allestimento aggiunge i dettagli esterni in nero lucido, gli interni in pelle, i sedili ventilati e l’head-up display.

: il secondo livello di allestimento aggiunge i dettagli esterni in nero lucido, gli interni in pelle, i sedili ventilati e l’head-up display. Homura e Homura Plus : queste versioni incarnano la sportività di Mazda con finiture brunite, pelle Nappa color Tan trapuntata e volante bicolore. La versione Plus aggiunge il tetto panoramico e l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti.

: queste versioni incarnano la sportività di Mazda con finiture brunite, trapuntata e volante bicolore. La versione Plus aggiunge il tetto panoramico e l’impianto audio Bose con 12 altoparlanti. Takumi e Takumi Plus: i livelli top di gamma celebrano l’eleganza con rivestimenti in pelle bianca, inserti in legno naturale e una cura artigianale dei dettagli che rappresentano il concetto di premium per il costruttore giapponese.

Le motorizzazioni

Sotto il cofano, la CX-60 2026 sono confermate le motorizzazioni. La versione Plug-in Hybrid (PHEV) è spinta da un motore 2.5 a benzina abbinato a un’unità elettrica per un totale di 327 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 5,8 secondi, mentre l’autonomia dichiarata in modalità elettrica è di circa 64 chilometri.

Il diesel e-Skyactiv D da 3,3 litri a sei cilindri in linea è disponibile nei livelli di potenza da 200 CV (abbinato alla trazione posteriore) o 249 CV (con la trazione integrale i-Activ AWD). Entrambe le versioni a gasolio sono elettrificate con un sistema Mild Hybrid a 48V che ne migliora l’efficienza, con consumi dichiarati intorno ai 5 l/100 km.

I prezzi per l’Italia

I prezzi della Mazda CX-60 2026 riflettono il posizionamento premium del modello, grazie ai contenuti superiori rispetto ai SUV generalisti, come i motori a sei cilindri e le finiture molto curate. I prezzi vanno dai 55.150 euro della versione Prime-line con motorizzazione diesel da 200 CV e trazione posteriore, ai 71.500 euro dell’allestimento Takumi Plus con la motorizzazione plug-in hybrid. Qui sotto il dettaglio dei prezzi italiani per motorizzazione e allestimento.

Motore e-Skyactiv D Mild Hybrid 200 CV RWD

Prime-line: 55.150 euro;

Exclusive-line: 58.050 euro;

Homura: 63.950 euro;

Takumi: 65.450 euro.

Motore e-Skyactiv D Mild Hybrid 249 CV AWD

Exclusive-line: 61.650 euro;

Homura: 67.550 euro;

Homura Plus: 71.350 euro;

Takumi: 69.050 euro;

Takumi Plus: 72.850 euro.

Motore e-Skyactiv G PHEV 327 CV AWD