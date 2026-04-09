Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione sottopelle

Nel panorama dei SUV di fascia medio-alta, Mazda rilancia con decisione aggiornando, sulla base dei feedback raccolti a livello globale, i modelli al top della gamma. Mazda CX-60 e CX-80 Model Year 2026 rappresentano così la sintesi più avanzata della filosofia progettuale della casa di Hiroshima, con innovazione e piacere di guida che si fondono sotto il segno del Kaizen, il principio giapponese del miglioramento continuo.

Dettagli che fanno la differenza

La piattaforma delle CX-60 e CX-80 è stata sviluppata appositamente per SUV di grandi dimensioni e la configurazione con motore longitudinale e trazione posteriore (o integrale) consente una distribuzione dei pesi ottimale: un elemento chiave per ottenere quella sensazione di guida diretta e coinvolgente che Mazda definisce “Joy of Driving”.

Per il Model Year 2026 gli ingegneri giapponesi hanno lavorato soprattutto “sottopelle”, intervenendo su componenti fondamentali come sospensioni e insonorizzazione. Nuovi ammortizzatori e molle con diversa taratura migliorano la risposta su strada, offrendo un maggior equilibrio tra sportività e comfort. A questo si aggiunge un importante lavoro sull’isolamento acustico: i vetri anteriori stratificati ad alta insonorizzazione riducono sensibilmente rumori aerodinamici, traffico e rotolamento degli pneumatici. Il beneficio è tangibile soprattutto alle alte velocità, dove il silenzio a bordo aumenta la qualità percepita e rende ogni viaggio più rilassante.

Migliorata anche la gestione dello sterzo, ora più precisa e capace di restituire un feeling maggiore rispetto al passato. Si tratta di interventi che nel complesso contribuiscono a definire un’esperienza di guida più raffinata, sicuramente in linea con le aspettative di una clientela giustamente esigente.

Il Diesel è ancora più sostenibile

Un capitolo particolarmente interessante riguarda le motorizzazioni diesel, che si aggiornano agli standard Euro 6e-bis e introducono la compatibilità con il carburante rinnovabile HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Si tratta di un biocarburante prodotto da oli vegetali riciclati, capace di ridurre drasticamente le emissioni complessive. Questa scelta riflette l’approccio “multi-solution” di Mazda, che non punta su un’unica tecnologia, ma su un mix di soluzioni per accompagnare la transizione energetica senza sacrificare prestazioni e autonomia.

Tecnologia al servizio del conducente

Le CX-60 e CX-80 Model Year 2026 rafforzano ulteriormente anche il pacchetto di sicurezza, già premiato con le 5 stelle Euro NCAP. Tra le novità più rilevanti spicca il sistema Driver Emergency Assist (DEA), ora di serie su tutta la gamma. In combinazione con il monitoraggio del conducente, il sistema è in grado di rilevare eventuali emergenze mediche improvvise. In tali situazioni, il veicolo interviene autonomamente rallentando fino all’arresto in sicurezza, sbloccando le portiere per facilitare l’accesso dei soccorritori.

Accanto a questa funzione, troviamo un sistema completo di assistenza alla guida:

frenata automatica in caso di collisione frontale;

mantenimento attivo della corsia;

assistenza negli incroci;

sistemi avanzati per la guida con rimorchio;

supporto nel traffico con monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Un insieme di tecnologie che non solo protegge, ma contribuisce anche a ridurre lo stress nella guida quotidiana.

Design: eleganza evoluta

Mazda rimane fedele al proprio linguaggio stilistico, basato su linee pulite e proporzioni armoniose. Le novità si concentrano su dettagli mirati, come la nuova tinta Polymetal Grey, che sostituisce la precedente Sonic Silver, e sulle finiture dei cerchi, differenziate tra i due modelli. Il risultato è un design che evolve senza perdere identità, rafforzando quella sensazione di eleganza senza tempo che contraddistingue il marchio.

Se l’esterno mantiene un design elegante con i nuovi cerchi in lega da 20 pollici che contribuiscono a rafforzare l’identità visiva dei due modelli, è all’interno che le CX-60 e CX-80 esprimono appieno la loro vocazione premium. Le versioni Homura e Homura Plus introducono nuovi interni color tan, impreziositi da pelle nappa trapuntata, volante bicolore e finiture “effetto suede” sul cruscotto. Materiali come legno d’acero naturale e tessuti di alta qualità testimoniano l’approccio artigianale Mazda, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza di alto profilo.

L’esperienza a bordo si arricchisce con l’integrazione di Amazon Alexa, che consente un controllo vocale naturale di navigazione, infotainment e funzioni connesse. Debutta inoltre un sistema di navigazione ibrido più evoluto, capace di suggerire percorsi alternativi,

migliorare la ricerca dei punti di interesse e garantire aggiornamenti gratuiti delle mappe per 7 anni.

In un mercato dove spesso l’innovazione è sinonimo di rottura, Mazda sceglie una strada diversa: quella della continuità evolutiva. Una filosofia che premia nel tempo e che rende questi SUV tra le proposte più interessanti per chi cerca equilibrio tra piacere di guida, qualità costruttiva e tecnologia.