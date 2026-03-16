Gamma Mazda 2026: prezzi e sconti con gli incentivi Spring Days

Una campagna commerciale pensata per dare una spinta ulteriore alla gamma disponibile in pronta consegna. Con questa prerogativa Mazda prova a sfruttare l’arrivo della primavera con Spring Days. Si tratta di una breve iniziativa che sarà attiva nella rete dei concessionari ufficiali del marchio dal 14 al 31 marzo 2026 e introduce alcune condizioni d’acquisto più vantaggiose rispetto al periodo precedente. Nel concreto si parla di extra sconti che possono arrivare fino a 1.500 euro. Applicabili però in presenza di permuta e con finanziamento Mazda Advantage.

Non si tratta di una promozione che sostituisce quelle già attive. Al contrario, si aggiunge agli incentivi esistenti. Sommando i diversi contributi disponibili, alcuni modelli della gamma diventano temporaneamente più accessibili rispetto al normale prezzo promozionale.

Una campagna che amplia le promozioni già attive

Nel dettaglio, si parte da 500 euro di riduzione per Mazda2 Hybrid, Mazda3 e MX-5, mentre il contributo sale a 750 euro per Mazda CX-30. Per i modelli sviluppati sulla Large Platform Mazda, come CX-60 e CX-80, l’incentivo aggiuntivo arriva a 1.000 euro. La cifra più alta, ovvero 1.500 euro, riguarda invece Mazda MX-30 e Mazda6e. Obiettivo evidente, rendere più accessibile l’ingresso nella gamma elettrificata del marchio.

Le offerte più interessanti della gamma

Tra le proposte più competitive spicca Mazda2 Hybrid. Disponibile a partire da 19.000 euro in caso di permuta. In questo caso l’extra sconto di 500 euro si aggiunge agli incentivi Mazda già attivi, pari a 5.490 euro, rendendo la compatta ibrida tra le più appetibili della gamma.

Chi invece cerca una berlina dal carattere più dinamico può orientarsi sulla Mazda3, proposta da 24.300 euro con 500 euro di extra sconto e incentivi complessivi che arrivano a 3.550 euro.

Nel mondo dei crossover, la Mazda CX-30 beneficia di un incentivo aggiuntivo di 750 euro.Il prezzo promozionale, sommando gli attuali incentivi Mazda da 4.000 euro, scende così a 24.200 euro in caso di permuta.

Dalle elettriche ai SUV premium

Per chi guarda alla mobilità elettrica, Mazda propone la Mazda6e, prima berlina completamente elettrica del marchio. Con l’extra incentivo di 1.500 euro, il prezzo parte da 39.350 euro in caso di permuta.

Nel segmento dei SUV premium la protagonista è Mazda CX-60 2025, che con l’incentivo aggiuntivo di 1.000 euro vede il prezzo di ingresso scendere a 45.850 euro. Alzando l’asticella si arriva a Mazda CX-80, il SUV pensato per chi ha bisogno di maggiore spazio e versatilità. Anche qui è previsto un incentivo di 1.000 euro, con prezzo che parte da 55.550 euro in caso di permuta.

Non manca infine uno dei modelli più iconici del marchio. La Mazda MX-5. La roadster, da oltre trent’anni sinonimo di leggerezza e piacere di guida, beneficia di 500 euro di sconto aggiuntivo. Il prezzo parte da 29.450 euro per la versione Soft Top e da 31.350 euro per la variante RF.

Completa l’offerta la Mazda MX-30 R-EV, crossover elettrico dotato di generatore rotativo, disponibile da 30.000 euro in caso di permuta con finanziamento Mazda Get&Drive e grazie all’incentivo extra di 1.500 euro.