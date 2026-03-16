Piaggio P.180 Avanti NX: il primo atto del rilancio (turco) per la società che fu di Piero Ferrari

Piaggio Aerospace ha ufficialmente inaugurato un nuovo capitolo della sua ultracentenaria storia (è stata fondata nel 1923) sotto l’egida della nuova proprietà, la società turca Baykar che nel 2025 ne ha completato l’acquisizione. Ora il brand annuncia un’evoluzione del suo prodotto simbolo, il P180 Avanti, e una rinnovata identità, finalizzata a rilanciarne il posizionamento sui mercati internazionali.

P.180 Avanti NX: il pilastro del rilancio

Il rinnovamento del marchio passa dal nuovissimo P.180 Avanti NX, con l’ultima sigla che sta per Next. Si tratta di un concept che anticipa un importante aggiornamento tecnologico per il piccolo velivolo privato che fin dal debutto (primo volo nel 1986) sfida il mercato dominato dai jet con i suoi due motori turboelica. Questa scelta consente di ridurre i consumi a tutto vantaggio dei costi operativi, ma si riflette anche sul comfort a bordo, visto che le eliche spingenti riducono la rumorosità per gli occupanti.

Non sono stati comunicati i dettagli del progetto, ma è stato reso noto che andrà a migliorare sia le performance sia l’efficienza del modello attuale. Anche gli interni saranno rinnovati con il contributo della Piaggio Design Label, una nuova divisione interna dedicata allo stile e all’esperienza del passeggero.

Un aereo unico al mondo

Una caratteristica unica del P.180 è il fatto di avere tre superfici portanti, grazie a delle piccole ali anteriori: è l’unico aereo mai realizzato a adottare questa configurazione. Il P.180, attualmente disponibile nella versione Evo presentata nel 2014, raggiunge la velocità di 400 nodi (circa 740 km/h) e vola a una quota di 41.000 piedi. Nella versione VIP il velivolo può ospitare da 6 a 9 passeggeri in una cabina confortevole e lussuosa, ma è disponibile anche per il trasporto sanitario o per missioni speciali. In base alla versione, l’autonomia può superare le 1.600 miglia, consentendo di coprire rotte come Milano-New York.

Una rinnovata brand identity

Piaggio ha presentato anche una nuova identità del marchio, che è stata curata da da Alberto Caruso, Chief Design & Brand di Baykar Group, che vanta esperienze in Lamborghini. Inoltre, è stato rinnovato il nuovo sito web ed è stata introdotta una inedita linea di abbigliamento per il personale, rimarcare la rinnovata fiducia nel futuro.

La società che è stata di Piero Ferrari

Piaggio Aerospace ha un legame con il celebre marchio del Cavallino. Infatti, nel 1998 Piero Ferrari rilevò gli asset delle Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio insieme al magnate italo-venezualano Josè Di Mase. Il figlio del fondatore della Ferrari ricoprì la carica di presidente della società dal 1998 al 2014 e il suo ruolo è stato determinante per il lancio dei modelli P.180 Avanti II e Evo e per l’ingresso nel settore della Difesa con i programmi P.1HH HammerHead e Mpa Multirole Patrol Aircraft. Il quel periodo, il velivolo è stato scelto anche dalla Scuderia Ferrari per gli spostamenti del team. Piero Ferrari è uscito definitivamente all’asset societario nel 2015, vendendo la quota residua al fondo di Abu Dhabi Mubadala.

Dopo altri tentativi di cessione e l’entrata in amministrazione straordinaria nel 2018, la società nel 2025 è stata venduta all’azienda turca Baykar, attiva nel settore della difesa, nell’ambito di un più ampio accordo nel settore aerospaziale che coinvolge anche Leonardo.