Dall'Antitrust una multa di 500.000 euro a Wizz Air: ecco perché

Wizz Air dovrà pagare una sanzione di mezzo milione di euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha infatti accertato che la compagnia aerea ha violato delle norme del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie. La criticità rilevata ed accertata riguarda il servizio di abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” di cui abbiamo parlato alcune volte in passato. Si tratta appunto di un abbonamento che permette a chi lo sottoscrive di volare pagando una tariffa fissa su tutte le rotte internazionali operate dal vettore, a fronte del pagamento di un prezzo di 599 euro (499 euro nella fase iniziale della promozione).

LA VIOLAZIONE

Cosa ha accertato l’Antitrust? A quanto pare, nel corso delle campagne promozionali, Wizz Air presentava il servizio come un abbonamento senza limiti. In realtà erano state omesse informazioni adeguate e puntuali sulle limitazioni imposte per fruirne. L’AGCM evidenzia che le “informazioni precontrattuali fornite al consumatore sulle caratteristiche dell’abbonamento apparivano dunque carenti e ambigue, soprattutto riguardo alle finestre temporali di prenotazione dei singoli voli, al numero e alla tipologia dei posti disponibili per gli abbonati su ogni volo, nonché ad ulteriori limitazioni applicabili all’utilizzo del servizio“.

Inoltre, l’Autorità ha accertato un’ulteriore criticità e cioè la “vessatorietà di alcune clausole presenti nella versione originaria delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui attribuivano a Wizz Air la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio o interromperne del tutto l’erogazione, senza prevedere i giustificati motivi o assicurare tutele idonee ai consumatori“. In altri termini, oltre a ostacolare il diritto di rimborso “pro quota“, infatti, le clausole contestate “limitavano il diritto di recesso, in caso di sospensione o cessazione del servizio, anche nell’ipotesi in cui l’aeroporto interessato fosse quello scelto dal consumatore come hub preferito“. Secondo l’Antitrust, le clausole contestate causavano pertanto un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico degli abbonati.

A seguito di quanto accertato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha erogato una sanzione di mezzo milione di euro alla compagnia aerea. Inoltre, ha disposto che un estratto del provvedimento venga pubblicato sul sito web di Wizz Air.