Le novità per chi viaggia in aereo in questa estate 2025: tutto quello che c'è da sapere

L’estate 2025 sta portando diverse novità per chi viaggia in aereo. Vediamo di ricapitolarle, pensando soprattutto a tutti coloro che hanno deciso di andare in vacanza scegliendo l’aereo per raggiungere le mete di villeggiatura.

STOP LIMITE LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO

La novità più recente riguarda la possibilità di trasportare all’interno del bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml senza più necessità di tirare fuori profumi, liquori, vini e altri prodotti dal trolley ai controlli di sicurezza e imbarcarli in stiva. Il tutto grazie a scanner di nuova generazione in grado di rilevare con precisione il contenuto del bagaglio. Attenzione, però, questo vale solamente negli aeroporti dotati dei nuovi scanner. In Italia, ad esempio, si trovano a Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo (da novembre), Bologna e Torino. Su questa novità, il Codacons ha comunque voluto evidenziare i rischio di confusione per i passeggeri. Infatti, c’è il rischio di tornare o transitare da un aeroporto dove non è consentito trasportare liquidi nel bagaglio a mano, con conseguente necessità di imbarcare il trolley o abbandonare ai controlli creme, profumi, vini e altri prodotti.

ANIMALI DOMESTICI A BORDO

Un’altra importante novità per chi vola riguarda gli animali domestici. Infatti, da maggio, una delibera dell’Enac autorizza i passeggeri a portare in cabina animali domestici di peso superiore a 8/10 kg, purché viaggino in trasportini idonei, assicurati al sedile e collocati vicino al finestrino. Tuttavia, anche qui c’è qualcosa da dire dato che come spiega sempre il Codacons, si tratta di una iniziativa su base volontaria, e ogni compagnia aerea potrà decidere in modo autonomo, applicare la tariffa che preferisce e continuare a vietare l’ingresso di cani e gatti di grossa taglia sugli aerei.

ALTRE NOVITÀ

Altra novità, lo stop alla necessità di dover presentare il documento d’identità al momento dell’imbarco. In questo modo, le procedure d’imbarco risulteranno più veloci. Tuttavia, gli aeroporti italiani sembrano procedere in ordine sparso e il Codacons manifesta i suoi dubbi sull’effettiva sicurezza dato che la novità “si presta a più di una criticità, con un passeggero che potrebbe volare con la carta di imbarco di un altro soggetto o con il proprio aspetto camuffato per non essere riconosciuto in aeroporto“.



Sono poi in arrivo ulteriori novità. Per esempio, un mese fa la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato una proposta che garantisce ai passeggeri il diritto di portare a bordo. Tuttavia, questo secondo bagaglio a mano dovrà avere dimensioni più contenute, con una somma totale di altezza, larghezza e profondità pari a 100 cm e un peso massimo di 7 kg. Inoltre, sempre il Consiglio dei trasporti ha presentato delleche prevedono che gli indennizzi in favore dei viaggiatori in caso di ritardo aereo sopra le 3 ore e che oggi arrivano a 600 euro a passeggero a seconda della tratta, saranno non solo di importo inferiore, fino a un massimo di 500 euro, ma anche più difficili da ottenere, poiché scatteranno solo in caso di ritardo superiore alle 6 ore per i voli oltre i 3.500 km, e solo dopo 4 ore per i voli sotto i 3.500 km.