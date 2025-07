Viaggi aerei, stop ai documenti all'imbarco per voli nazionali e in area Schengen: basta la carta d'imbarco

Al momento dell’imbarco dei voli nazionali e verso i Paesi dell’area Schengen, non sarà più necessario esibire al gate il documento d’identità. Infatti, sarà sufficiente la carta d’imbarco. Si tratta di una piccola rivoluzione che renderà più semplici e veloci le operazioni d’imbarco negli aerei. A quanto riferisce il Corriere della Sera, il tutto è frutto di una disposizione dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che ha già ottenuto il via libera dal Ministero degli Interni e quindi sarebbe già entrata in vigore.

BASTA LA CARTA D’IMBARCO

A quanto pare, la sperimentazione era era iniziata da un po’. Ad esempio, sul volo Ryanair Bergamo-Minorca del 6 luglio, al gate, il personale non ha chiesto il documento d’identità (o passaporto) ai passeggeri. Per salire in aereo è bastata la carta d’imbarco.



La mancata applicazione della verifica della concordanza non compromette un adeguato livello di sicurezza in quanto garantito dall’applicazione delle specifiche misure di sicurezza previste per lo screening del passeggero, come prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea.

Il tutto è possibile grazie ad una modifica del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione. A quanto pare, Enac ha stabilito che la mancanza della verifica di un documento d’identità

In pratica, Enac ci dice che i passeggeri hanno già superato i controlli di sicurezza al momento dell’accesso ai varchi aeroportuali dove anche i bagagli vengono controllati. Dunque, l’assenza di un ulteriore controllo dei documenti al gate non va a compromettere la sicurezza.



Del resto, in Unione Europea, già in Germania sui voli nazionali e verso i Paesi dell’area Schengen non viene chiesta la carta ‘identità al momento dell’imbarco. Il documento d’identità (o passaporto) continuerà invece a servire per i voli al di fuori dell’area Schengen o per tratte interne ritenute dal Ministero degli Interni “sensibili" per l’immigrazione irregolare.



