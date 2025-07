Tesla Robotaxi, la prossima tappa è San Francisco

Tesla ha lanciato da poche settimane il suo servizio di robotaxi ad Austin, in Texas. La casa automobilistica non si vuole però fermare alla sola città di Austin perché vuole allargare rapidamente la sperimentazione dei suoi taxi a guida autonoma anche in altre città americane. A quanto pare, la prossima tappa sarà la Bay Area di San Francisco tra uno o due mesi a seconda di quando arriveranno le autorizzazioni. Non si tratta di indiscrezioni perché a riferirlo è stato direttamente Elon Musk rispondendo ad alcune domande su X (ex Twitter) relative al servizio attivo ad Austin che presto, vedrà allargarsi l’area operativa.

Dunque, se non ci saranno particolari ritardi con le autorizzazioni, entro un paio di mesi il servizio di robotaxi di Tesla raggiungerà anche San Francisco. Notizia molto interessante che ci dice finalmente qualcosa di più sui piani reali di espansione dei taxi a guida autonoma della casa automobilistica.

SULLA GUIDA AUTONOMA TESLA SI GIOCA TUTTO

Il successo dell’espansione dei robotaxi sarà cruciale per il futuro di Tesla. Elon Musk, lo sappiamo bene, ha scommesso molto sulla guida autonoma e non può permettersi di fallire, soprattutto in un momento in cui le vendite delle sue auto elettriche sono in calo e la sua immagine è stata compromessa dalle sue attività politiche. La concorrenza, in particolare quella dei marchi cinesi, sta correndo e quindi Tesla ha bisogno di vincere la sfida della guida autonoma. Del resto, oggi, gran parte della valutazione dell’azienda si basa sulla scommessa di Musk sui robotaxi e sui robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale. Insomma, vietato sbagliare.

$TSLA TO LAUNCH ROBOTAXI SERVICE IN BAY AREA WITHIN TWO MONTHS pic.twitter.com/FbGskvHjG7 — Shay Boloor (@StockSavvyShay) July 10, 2025

PROSSIMA TAPPA, SAN FRANCISCO

Presto, quindi, Elon Musk porterà le Model Y del servizio Robotaxi a San Francisco, città dove sono già presenti altri servizi simili, primo fra tutti quello di Waymo. Sarà interessante scoprire come si adatteranno le Tesla al nuovo scenario e quanto grande sarà l’area operativa. Come andrà? Lo scopriremo tra pochi mesi. Dopo San Francisco, Tesla intende espandere il servizio Robotaxi anche in altre città americane ma molto dipenderà dalle approvazioni normative.