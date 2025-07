La nuova supercar Lexus LFR pizzicata di nuovo durante i test

Lo sappiamo molto bene, Toyota, fortunatamente, non si sta dimenticando delle sportive, quelle vere. In arrivo ci sono novità interessati tra cui l’erede della Lexus LFA che dovrebbe chiamarsi Lexus LFR anche se in passato si pensava che potesse essere proposta con il marchio Toyota e il nome GR GT3. La nuova supercar sembra che avrà caratteristiche molto interessanti e sarà offerta sia in una versione stradale e sia in una specifica per le competizioni. Proprio la nuova Lexus LFR è stata nuovamente pizzicata durante una sessione di test su strada ma questa volta non in Europa. Infatti, le nuove foto spia la mostrano nel Colorado, vicino a Pikes Peak.

UNA SPORTIVA VERA

Le immagini mostrano la Lexus LFR ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, le forme sono oramai quelle definitive e quindi possiamo osservare diverse cose interessanti. Innanzitutto, la sportiva non disponeva del vistoso alettone posteriore visto in altre foto spia, cosa che fa pensare che sarà proposta in diverse versioni o che saranno disponibili specifici pacchetti aerodinamici. In ogni caso, la versione da pista già protagonista di diverse foto spia, disporrà di un’aerodinamica molto più spinta.

Lexus non ha ancora confermato i dettagli sulla nuova LFR. Indiscrezioni che vengono dal Giappone affermano che potrebbe disporre di un V8 biturbo abbinato ad un sistema ibrido che permetterà di arrivare a disporre di quasi 900 CV. Con l’obiettivo di contenere il peso, si dice che l’auto possa disporre di una carrozzeria in fibra di carbonio e da quanto si è potuto vedere, la vettura sembra una versione evoluta della GR GT3 Concept 2022 di Toyota. Insomma, dalla casa automobilistica giapponese è in arrivo qualcosa di davvero speciale. L’auto sembra oramai in fase avanzata di test e quindi si specula che la presentazione possa avvenire già entro la fine dell’estate, o al massimo in autunno. La versione GT3 per la pista, invece, dovrebbe debuttare nel 2026. Non rimane quindi che attendere novità sull’arrivo della nuova supercar giapponese.