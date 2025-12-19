Novità Lexus 2026, i nuovi modelli in arrivo

Lexus continua a lavorare per offrire ai clienti modelli che sappiano coniugare la classica qualità giapponese con la raffinatezza che la casa automobilistica vuole offrire all’interno di ogni sua vettura. Nel corso del 2026 arriveranno sul mercato europeo alcune novità già presentate nei mesi scorsi e ci potrebbe essere anche qualche sorpresa sul fronte dei modelli sportivi. Dunque, cosa possiamo attenderci nel corso del prossimo anno da parte di Lexus? Ecco le novità in arrivo, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

LEXUS ES

La presentazione della nuova ammiraglia Lexus si era tenuta ad aprile ma in Europa arriverà solamente nel corso dei primi mesi del 2026. Ricapitoliamo le sue caratteristiche. Nuova Lexus ES misura 5.140 mm lunghezza x 1.920 mm larghezza x 1.550 mm altezza, con un passo di 2.950 mm. La parte anteriore della vettura presenta una forma a clessidra nettamente definita che si estende dal cofano fino ai bordi del paraurti. Il corpo vettura si sviluppa dalla parte inferiore del frontale e integra i profili orizzontalmente allineati. Gli interni presentano un stile minimalista e rivestimenti premium. Dietro al volante troviamo la strumentazione digitale con uno schermo da 12,3 pollici. Centralmente sulla plancia, invece, è stato collocato il display touch da 14 pollici del sistema infotainment.

La nuova Lexus ES 2026 sarà proposta unicamente con motorizzazioni elettrificate: ES 300h con powertrain Full Hybrid e due versioni elettriche. Per la prima, al momento sappiamo che sotto al cofano troveremo un motore 4 cilindri di 2,5 litri abbinato ad un’unità elettrica. La potenza di sistema raggiunge i 201 CV. Chi preferisce l’elettrico avrà invece a disposizione le Lexus ES 350e e Lexus ES500e. Più nello specifico, ES 350e a trazione anteriore da 224 CV ed ES 500e a trazione integrale DIRECT4 da 343 CV. Maggiori dettagli arriveranno in prossimità dell’avvio della commercializzazione in Europa.

LEXUS RZ

Anche il SUV elettrico è stato aggiornato da alcuni mesi e nel corso del 2026 lo vedremo finalmente sulle strade del Vecchio Continente. I cambiamenti più importanti che Lexus ha introdotto con l’aggiornamento del suo SUV elettrico? Cresce la potenza e migliorano l’autonomia e i tempi di ricarica. Inoltre, arrivano il sistema steer-by-wire e il cambio simulato. Con il restyling è stata introdotta una nuova batteria da 77 kWh.

Più nello specifico, nuova Lexus RZ sarà disponibile in 3 versioni differenti. Partiamo dalla RZ 350e a trazione anteriore con 224 CV. L’autonomia arriva a 568 km WLTP e sul fronte delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 7,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 160 km/h. C’è poi la RZ 500e a trazione integrale con doppio motore e 381CV. Da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia è di 500 km. Per chi vuole il massimo in termini di prestazioni c’è la versione RZ 550e a trazione integrale con doppio motore e 408 CV. Da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e velocità massima di 180 km/h. L’autonomia scende a 450 km.

Non sono poi mancati interventi sul telaio e sull’assetto per migliorare la dinamica di guida della nuova Lexus RZ. Inoltre, Lexus ha rivisto il sistema DIRECT4 per migliorare la stabilità e la trazione nelle versioni con trazione integrale. Una delle più importanti novità del restyling della Lexus RZ è l’introduzione dello steer-by-wire. Il nuovo sistema si differenzia da un sistema sterzante convenzionale per l’assenza di collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori. Gli input di sterzata del guidatore vengono infatti trasmessi tramite segnali elettrici da un attuatore di coppia a un attuatore di controllo. Infine, solamente sulla nuova RZ 550e F SPORT sarà possibile avere il nuovo Lexus Interactive Manual Drive. Semplificando, si tratta di un sistema che permette di simulare i cambi marcia tradizionali. Grazie ai paddle al volante, il guidatore può gestire direttamente la forza motrice selezionando rapporti virtuali.

LEXUS LFA

Per il momento è ancora un concept e non è chiaro se e quando diventerà un modello di serie. Probabile, comunque, che nel corso del 2026 se ne sappia di più su questo progetto. Parliamo della Lexus LFA, la nuova supercar 100% elettrica che la casa automobilistica aveva presentato all’inizio di dicembre. La nuova Lexus LFA elettrica è strettamente correlata con la nuova GR GT di Toyota, una supecar con motore V8. Della nuova supercar sappiamo solo che misura 4.690 mm lunghezza x 2.040 mm larghezza x 1.195 mm altezza, con un passo di 2.725 mm. Telaio in alluminio e tecnologia steer-by-wire che Lexus ha recentemente introdotto sulla RZ. Delle specifiche tecniche del powertrain per il momento non sappiamo nulla di preciso. Non si può fare altro che attendere novità.