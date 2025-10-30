Lexus LS Concept, un van a 6 ruote che rompe con il passato: tanto lusso e spazio

Lexus ha presentato una serie di concept al Japan Mobility Show 2025. Uno dei più particolari è sicuramente la Lexus LS Concept. Dimenticatevi le forme dell’attuale modello perché la casa automobilistica giapponese ha voluto rompere decisamente con il passato per proporre qualcosa di nuovo. L’attuale LS si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita e Lexus sta probabilmente valutando diversi modi per mantenere vivo questo modello, anche se con forme differenti. Lexus LS Concept va quindi ad immaginarsi non una nuova berlina quanto piuttosto un grande van dalle forme squadrate in grado di offrire tanto spazio a bordo. Infatti, come spiega la stessa Lexus, la “S" del nome LS non sta più per “sedan" e cioè per berlina ma per “space", cioè spazio. Una della caratteristiche più curiose di questo concept è la presenza di 3 assi e di 6 ruote.

TANTO SPAZIO E TANTO LUSSO

Sebbene non siano state rilasciate le misure, Lexus LS Concept è chiaramente molto più grande di qualsiasi altro modello della casa automobilistica giapponese. Le forme sono spigolose, con un design tutto incentrato sugli angoli. Un ulteriore aspetto interessante sono le 4 ruote posteriori che sono più piccole delle 2 anteriori. Dentro c’è tantissimo spazio. La volontà è quella di proporre un abitacolo lussuoso e confortevole per consentire ai passeggeri di poter viaggiare nel massimo relax. Ovviamente c’è anche tanta tecnologia. La plancia è dominata da due display sovrapposti, uno per la strumentazione e uno per visualizzare le immagini riprese dalle telecamere esterne che sostituiscono gli specchietti retrovisori laterali. C’è anche un particolare volante a forma di piccola cloche.

Ci sono poi due file di sedili aggiuntive, con le poltrone che ricordano quelle presenti sui voli internazionale in classe business. Il tutto è poi sormontato da un ampio tetto panoramico che permette di esaltare ulteriormente lo spazio all’interno dell’abitacolo.

CI SARÀ UN MODELLO DI SERIE?

Per quanto estremamente particolare, pare che da questo concept potrebbe derivare un modello di produzione, ovviamente con contenuti più tradizionali. Stando alle dichiarazioni dei vertici della casa automobilistica sembrerebbe quindi possibile. Ovviamente se davvero Lexus in futuro proporrà un minivan lo capiremo meglio nel corso del tempo. Tornando al concept, sulla meccanica non è stato invece detto nulla di particolare. Non è un problema visto che Lexus intendeva esaltare le forme e i contenuti del concept. Tuttavia, quando il concept era stato preannunciato alcune settimane fa, si parlava della possibilità che fosse elettrico, una scelta per esaltare ulteriormente l’aspetto del comfort di marcia.