Toyota evolve la sua strategia: GR e Century diventano marchi autonomi

Il Gruppo Toyota evolve e modifica la sua strategia di marchi che adesso passano da 3 a 5. Al Japan Mobility Show 2025, l’azienda giapponese ha annunciato che accanto a Toyota, Lexus e Daihatsu arrivano adesso Century e GR. Con un mercato che sta evolvendo rapidamente, la casa automobilistica sembra voler dare maggiore riconoscibilità ai suoi futuri modelli grazie alla scelta di proporre questi due nuovi marchi. Ognuno avrà un sua identità specifica, con un ruolo molto più chiaro rispetto al passato.

GR, PER LE AUTO SPORTIVE

Quando si parla di GR (Gazoo Racing) già oggi vengono in mente modelli sportivi. Adesso, Toyota ha voluto dare un’identità precisa a GR trasformandolo in marchio vero e proprio che ovviamente continuerà a proporre auto sportive dove il piacere di guida sarà la priorità principale. Quali saranno i primi nuovi modelli a disporre di questo marchio? Da tempo si parla del ritorno della Celica e della nuova MR2. Per il momento, al Japan Mobility Show non è stato anticipato nulla. Della nuova strategia del marchio GR ne sapremo di più al Salone Auto di Tokyo che aprirà i battenti all’inizio di gennaio 2026. Dunque, tra pochi mesi scopriremo maggiori dettagli.

CENTURY PER IL SUPER LUSSO

Toyota Century è da tempo il simbolo del super lusso e, adesso, la casa automobilistica ha voluto rendere Century un marchio indipendente. Century non sarà più quindi solo una linea di modelli, ma si evolverà in un marchio autonomo, in competizione con casa automobilistiche del calibro di Rolls-Royce e Bentley. Ogni vettura sarà realizzata e rifinita a mano secondo le esigenze dei clienti. Insomma, modelli super esclusivi pensati per una clientela particolarmente esigente e che ovviamente può contare su ampie possibilità economiche. Insomma, un marchio che punta sul valore artigianale e sulla tradizione giapponese. L’azienda ha approfittato del salone per mostrare la Century Coupé Concept, la berlina GRMN Century e il SUV Century.