Toyota Celica si prepara a tornare: ecco come potrebbe essere

Dopo anni di indiscrezioni, la Toyota Celica è pronta a tornare. Verso la fine dello scorso anno la casa automobilistica giapponese aveva sostanzialmente confermato il ritorno della sportiva e a febbraio aveva pure registrato il nome GR Celica. Lo sviluppo della nuova generazione della sportiva sta andando avanti ma come sarà alla fine questo nuovo modello? Celica è un nome molto importante, con alle spalle una ricca storia nel motorsport e quindi c’è grande attesa per il suo ritorno. Del resto, Toyota lo ha voluto ribadire più volte nel corso degli ultimi mesi: continuerà a proporre vetture sportive, vere sportive. Vediamo quanto si sa fino ad ora su questo modello.

MOTORE 4 CILINDRI

Il cuore pulsante della nuova Toyota Celica dovrebbe essere quel motore 4 cilindri di 2 litri di nuova generazione che Toyota ha presentato ad inizio anno su di un prototipo della GR Yaris a motore centrale. Motore che nella sua versione “base" dovrebbe erogare circa 400 CV ma che potrebbe tranquillamente arrivare anche a 600 CV come ha affermato di recente la stessa casa automobilistica. Tuttavia, alcuni rapporti della stampa giapponese da prendere ovviamente con le pinze affermano che la nuova Celica, codice interno 710D, potrebbe disporre di un layout differente rispetto al passato con un motore collocato centralmente e non davanti. Se fosse vero, questo renderebbe meno evidente il confine tra la Celica e l’altrettanto chiacchierata rivisitazione della MR2 di cui tanto si è parlato in passato.



Scelta del layout del motore a parte, la futura Toyota Celica o GR Celica dovrebbe adottare la. Pare che la casa automobilistica giapponese potrebbe mettere a disposizione sia un cambio manuale e sia quello automatico, un po’ come fa già oggi sulla GR Corolla e sulla GR Yaris. Per il momento, non sono ancora stati visti muletti di prova che aiutino a comprendere meglio le forme della nuova sportiva. Tuttavia,, Senior Vice President Product Planning and Strategy di Toyota North America, ha dichiarato a MotorTrend che “un prodotto che potrebbe teoricamente portare il nome Celica" è in lavorazione e si trova in una fase di “sviluppo piuttosto avanzata". Lo stesso rapporto afferma che l’azienda ha già mostrato i prototipi della GR Celica ai concessionari statunitensi. La nuova Toyota Celica tornerà nel mondo del rally? Ancora non lo sappiamo.Quando debutterà la nuova Toyota Celica? Ci vorrà ancora diverso tempo per scoprire tutti i suoi segreti. La stampa giapponese suggerisce che la sportiva potrebbe debuttare al. Certamente, prima di allora arriveranno maggiori informazioni sulle caratteristiche di questo modello.