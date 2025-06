Toyota stuzzica sul nuovo motore a quattro cilindri: 600 CV sono facilmente raggiungibili

Toyota sta lavorando su di un nuovo motore 4 cilindri che in futuro equipaggerà anche diversi nuovi modelli sportivi. Ne abbiamo scritto qualche volta e nonostante il focus sia quello dell’efficienza, la casa automobilistica giapponese ha promesso prestazioni molto elevate. Due saranno le varianti principali. Nella prima, la cilindrata sarà di 1,5 litri e questo nuovo motore, sia aspirato e sia turbo, sarà proposto in versioni elettrificate. Ci sarà poi la variante di 2 litri di cilindrata che riceverà anche la “cura” di Gazoo Racing. Proprio questa unità era stata mostrata all’interno del particolarissimo concept GR Yaris M con motore centrale. Per questa motorizzazione si parlava di circa 400 CV in versione stradale ma pare che l’asticella possa essere spostata ancora più in alto senza grossi problemi.

C’É MOLTO PIÙ POTENZIALE

Parando con i colleghi tedeschi di Auto Motor und Sport, i tecnici giapponesi hanno fatto capire che le potenzialità di questo motore 4 cilindri di 2 litri sono molto più elevate visto che potrebbe arrivare facilmente a quota 600 CV.

Con un turbocompressore più grande, si possono facilmente superare i 600 CV.

Si tratta di una valore di potenza molto elevato, circa il doppio di quanto Toyota offre, ad esempio, sulla Toyota GR Yaris. Del resto, in passato si speculava che questa unità potesse rappresentare il baricentro di alcune delle nuove sportive Toyota più attese tra cui le nuove MR2 e Celica. Ovviamente, i 600 CV possono essere “facili" tecnicamente parlando ma c’è poi un ostacolo importante da superare per poter offrire un’unità simile. Parliamo ovviamente delle normative sulle emissioni, in alcuni Paesi particolarmente stringenti che quindi potrebbero rendere problematico l’arrivo di un propulsore simile. Tuttavia, se anche alla fine tale nuova unità 4 cilindri di 2 litri turbo di Toyota dovesse limitarsi ad erogare una potenza attorno ai 400 CV, si tratterebbe comunque di un motore in grado di offrire prestazioni elevatissime.



Lo sviluppo sta andando avanti da un po’ e Toyota ha in serbo diverse sorprese collegate a questa nuova motorizzazione. Toyota non vuole auto noiose e lo ha dichiarato più volte negli ultimi tempi e quindi punta a voler realizzare ancora delle sportive vere vecchia maniera. Con l’elettrificazione che avanza c’è chi mostra perplessità sull’investimento in nuove motorizzazioni tradizionali ma, lo sappiamo bene,