MIMO 2025: concluso con successo l'evento sull'autodromo di Monza

Si è chiusa con un successo la quarta edizione del MIMO, Milano Monza Motor Show. L’evento si è tenuto presso l’Autodromo Nazionale di Monza, dove per tre giorni le automobili di ogni genere sono state protagoniste assolute assicurando emozioni uniche ai tantissimi appassionati presenti.

UNO SGUARDO AL PASSATO…

Nei giorni tra il 27 e il 29 giugno la pista brianzola è stata teatro di una continua attività tra parate dei veicoli più affascinanti, test drive, sessioni dimostrative di guida autonoma e prove di drifting. Tra le tante attività andate in scena c’è stato spazio per alcune supercar assolute come le Pagani Huayra R, Huayra R Evo Roadster, Codalunga e Utopia Coupé. All’appuntamento non potevano mancare inoltre gli altri grandi nomi dell’industria automobilistica, soprattutto i marchi più blasonati come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, Dallara, Maserati e Aston Martin.

Il mondo racing è stato ben rappresentato dalle scuderie BRS, Blackdrome e BestLap, mentre il presidente di Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro, ha presentato insieme al team dell’ASI un’esposizione delle auto storiche che hanno scritto pagine indelebili del motorsport tra le quali figuravano tante Alfa Romeo di ogni epoca.

… E UNO ATTENTO AL FUTURO

Il Milano Monza Motor Show 2025 non è stato però un evento con l’attenzione rivolta al passato. Grande spazio hanno avuto infatti le nuove tecnologie e diverse novità di prodotto, tra cui la prima assoluta della Jaecoo 5 presentata nello stand Omoda&Jaecoo. Diversi costruttori hanno poi messo a disposizione dei presenti i loro modelli più recenti per dei test drive dedicati. Tra i tanti marchi hanno aderito Mercedes, Tesla, Leapmotor, EMC, Foton e Omoda&Jaecoo.



Il circuito di Monza ha fatto inoltre da location esclusiva per la prima uscita in pista delle due Maserati GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore a guida autonoma. Le due vetture sono state realizzate dal Tridente con la collaborazione di Aidoptation, Politecnico di Milano e Indy Autonomous Challenge.

Gli applausi soddisfatti del pubblico hanno premiato un’edizione del MIMO che ha visto la presenza non solo di grandi auto e costruttori famosi, ma anche di numerose aziende in qualche modo legate al settore dell’automobile. Tra queste ci sono state Plenitude, AK Informatica, Recaro Automotive, Quattroruote, Evo, AlVolante, Auto, Donne & Motori, ASI, le forze armate e le forze dell’ordine.