Mille multe al giorno per eccesso di velocità: i dati dei velocar fanno discutere

A Firenze si emettono mille multe al giorno. Solo per eccesso di velocità, solo attraverso i velocar, i dispositivi di rilevamento installati sulle strade urbane che, a differenza degli autovelox mobili, non richiedono la presenza di un agente. I dati del secondo semestre 2025 fotografano una città in cui il rispetto dei limiti rimane un problema. Ma la questione non è solo quanto gli automobilisti tengano il piede sul pedale dell’acceleratore.

I numeri

Da luglio a dicembre 2025 sono state 180.035 le sanzioni per superamento dei limiti di velocità. In media sono più di 30.000 al mese. Il primato spetta al velocar di viale Etruria (in uscita dalla città) che ha emesso 62.160 verbali in sei mesi, quasi 340 al giorno. La stessa direttrice in ingresso ne ha prodotti altri 30.844. In via Marco Polo il dispositivo in ingresso ha rilevato 44.912 passaggi oltre i 50 km/h consentiti, con punte che hanno superato i 100 km/h. In uscita 25.791 sanzioni.

Ma l’eccesso di velocità è solo uno dei problemi. Complessivamente i sistemi elettronici di controllo hanno accertato oltre mezzo milione di infrazioni solo nel secondo semestre dello scorso anno. La categoria più numerosa riguarda gli accessi irregolari nelle zone vietate. Sono stati 271.570 i verbali per ingressi non autorizzati in ZTL, aree pedonali e corsie preferenziali. Una cifra superiore a quella degli autovelox, fermi a 232.807. I passaggi con il semaforo rosso rilevati dal sistema TRed sono stati 8.232.

Gli incassi del Comune

Sul fronte economico, nel 2025 il Comune di Firenze ha incassato complessivamente 74 milioni di euro dalle sanzioni stradali. Di questi, 54 milioni dalle multe ordinarie e 19,7 milioni dagli autovelox. Rispetto al 2024 l’incremento è di circa 13 milioni di euro, in parte attribuibile anche agli aumenti degli importi previsti dal nuovo Codice della strada. Palazzo Vecchio rivendica la funzione preventiva dei controlli elettronici, sottolineando che oltre l’80% delle sanzioni viene notificato a non residenti.

E qui sorge il dibattito sui sistemi di controllo elettronico della velocità, che si ripresenta ogni volta che i Comuni pubblicano i dati sulle sanzioni. Da un lato c’è chi sostiene che la presenza dei velocar abbia un effetto deterrente sui limiti di velocità rispettati dagli automobilisti e, di conseguenza, sulla sicurezza stradale. Dall’altro c’è chi nota che i dati stessi sembrano contraddire questa tesi perché se dopo anni di installazioni si contano ancora mille multe al giorno, significa che il comportamento degli automobilisti non è cambiato.

Il dato di Firenze aggiunge un elemento ulteriore alla riflessione. Palazzo Vecchio ricorda che oltre l’80% delle sanzioni viene notificato a non residenti. Se è così, l’effetto educativo sui comportamenti locali è necessariamente limitato. Il dubbio, quindi, resta, e i numeri continuano a interrogare e dividere.