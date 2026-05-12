LEGO: arriva il set della Toyota Supra MK4 di Fast and Furious

La Toyota Supra MK4 ha smesso di essere prodotta a marzo 2026, ma la sua eredità cinematografica continua. La Supra MK4 arancione (e modificata) che nel 2001 Paul Walker guidava nel primo Fast and Furious è destinata (anche per le tragiche vicende che hanno interessato l’attore) a entrare nella leggenda. Motivo per cui ha deciso di realizzare un modello celebrativo. Il 1° giugno sarà disponibile il set 77260 della linea Speed Champions dedicato proprio a quell’auto.

Una MK4 tra nostalgia e adrenalina

Il set da 292 pezzi riproduce la Supra MK4 nella sua configurazione da film con la livrea arancione brillante, la grafica “Nuclear Gladiator” di Troy Lee lungo le fiancate, l’alettone posteriore vistoso e i quattro cerchi con finitura cromata. Quest’ultima è una novità assoluta per la serie Speed Champions, che normalmente utilizza cerchi in argento opaco. A completare l’omaggio al film, due pannelli trasparenti nella parte posteriore rivelano le bombole del NOS, esattamente come nel film. La minifigure esclusiva di Brian O’Conner che indossa T-shirt e jeans è inclusa nel set.

Non è la prima volta che LEGO attinge alla serie di Fast and Furious per farne una versione in mattoncini. In passato era arrivata la Dodge Charger di Dominic Toretto in versione Technic, ma questo è il primo modello Speed Champions dedicato alla Supra. Il formato è più compatto e accessibile con i 15 cm di lunghezza, pensato per essere esposto su una scrivania o uno scaffale.

Il lancio arriva nell’anno del 25° anniversario del primo film e il set è già in preordine sullo store ufficiale LEGO a 27,99 euro, con spedizioni a partire dal 1° giugno. Lo stesso giorno LEGO lancerà anche altri due modelli Speed Champions. Si tratta della Ferrari 499P (la hypercar da endurance che ha dominato la 24 Ore di Le Mans) e la Ford Mustang Hoonicorn di Ken Block, il pilota americano di rally e gymkhana, cofondatore del marchio di abbigliamento sportivo DC Shoes.