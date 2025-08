LEGO celebra la Bugatti Centodieci con un set da collezione

La Bugatti Centodieci non è solo una delle hypercar più rare (ne esistono solamente 10 esemplari) e costose al mondo, ma anche una delle auto che più affascinano gli appassionati. Per questo la nuova versione della Centodieci per la serie LEGO Speed Champions è una notizia che renderà felici tutti gli amanti del marchio di Molsheim.

Un’idea regalo per gli appassionati di tutte le età

Lamonta un motore W16 da 8,0 litri capace di erogare 1.600 CV a 7.000 giri/min. Scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi, raggiunge i 300 km/h in 13,1 secondi e tocca una velocità massima limitata elettronicamente a 380 km/h.

Il nuovo set riproduce con grande cura i tratti distintivi della vettura originale, dalla griglia a ferro di cavallo agli iconici cinque condotti d’aria laterali, dai fari sottili al grande alettone posteriore, fino ai quattro terminali di scarico. Anche le linee scolpite della carrozzeria, verniciata in bianco con dettagli neri, sono state fedelmente riprodotte nel linguaggio dei celebri mattoncini LEGO. Gli interni blu richiamano la configurazione dell’ultimo esemplare reale consegnato nel dicembre 2022, rifinito in Quartz White con inserti in carbonio e un abitacolo in pelle trapuntata Light Blue Sport.

Il set, composto da 291 pezzi, misura circa 15 centimetri di lunghezza, 7 di larghezza e 4 di altezza. Include anche una minifigure che indossa una maglia con il logo Bugatti. Pensato per essere esposto o affiancato agli altri modelli della linea Speed Champions, il kit è disponibile dal primo agosto su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo. Secondo Wiebke Ståhl, Managing Director di Bugatti International, il progetto rappresenta un’occasione per far conoscere la Centodieci a un pubblico più ampio, avvicinando anche le nuove generazioni al mondo Bugatti. Il marketing lead di LEGO Speed Champions, Michael Vanting, ha sottolineato invece come gli appassionati LEGO apprezzino modelli dall’estetica curata e dettagliata, caratteristiche che la Centodieci incarna perfettamente.

Questa nuova versione della Bugatti Centodieci per la serie LEGO Speed Champions si unisce alle riproduzioni della Bugatti Chiron nel set da 3600 pezzi per la serie LEGO Technic (di cui fu realizzata anche una suggestiva versione in scala 1:1).