Volkswagen, Official Automotive Partner della Serie A: accordo raggiunto

Firmato l’accordo tra Volkswagen e la Lega Serie A. In virtù di questa partnership, la casa automobilistica diventa il primo Official Automotive Partner. Che significa? Volkswagen sarà protagonista nei momenti chiave dei partite, con una presenza mediatica di primo piano nei contenuti televisivi e nelle principali piattaforme digitali. Dunque, la casa automobilistica potrà sfruttare questi momenti ad alto audience per pubblicizzare modelli e servizi.

Come sottolinea molto bene Andrea Alessi, Brand Manager di Volkswagen Italia, questa collaborazione permetterà di aumentare la loro connessione con milioni di appassionati in tutta Italia, trasmettendo loro la loro visione di un futuro più sostenibile anche attraverso il mondo dello sport.

PRIMO AUTOMOTIVE PARTNER DELLA SERIE A

Come Official Automotive Partner, Volkswagen accompagnerà le squadre della Serie A in tutte le partite più prestigiose della prossima stagione. L’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, al riguardo ha commentato: