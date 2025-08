Volkswagen, questi sono i bozzetti di una sportiva elettrica che non vedrete mai

L’auto presente in questi bozzetti è una sportiva elettrica che Volkswagen si era immaginata nel 2017 ma che poi alla fine non ha mia raggiunto la produzione di serie. Fino ad ora non sapevamo nulla di questo progetto. I bozzetti sono stati infatti svelati solamente adesso da Stepan Rehak che fa parte del reparto Design e Concept Car, attraverso il suo profilo su LinkedIn, come parte della serie “Blast from the Past” in cui vengono mostrati vecchi progetti della casa automobilistica. All’epoca il mercato delle auto elettriche era ancora un nicchia e Volkswagen aveva iniziato a mostrare i primi concept dei modelli che sarebbero poi arrivati in futuro. A quanto pare, però, non tutte le idee su cui il marchio tedesco stava lavorando ci sono state mostrate.

OMAGGIO ALLA SP2 DEL PASSATO

Questi bozzetti mostrano quindi l’idea di una sportiva elettrica da aggiungere alla famiglia ID di Volkswagen che all’epoca era in via di definizione. Stando a quanto racconta Stepan Rehak, le linee dell’auto erano un omaggio alla SP2. Stiamo parlando della Volkswagen SP2, una sportiva prodotta dalla casa automobilistica per il solo mercato brasiliano tra il 1972 e il 1976 e che non è mai giunta in Europa. Tuttavia, la coupé elettrica con i suoi passaruota muscolosi non è mai andata oltre il tavolo da disegno. Insomma, è rimasta un puro esercizio di stile e adesso è stata tirata fuori dai cassetti degli uffici Volkswagen per farcela vedere.



Ovviamente non ci sono specifiche tecniche tranne che sarebbe stata basata sulla ben nota piattaforma MEB su cui poggiano oggi tutte le elettriche di casa Volkswagen. Il marchio tedesco all’epoca fece scelte differenti e portò al debutto i modelli di auto elettriche della famiglia ID che oggi ben conosciamo. Nella gamma attuale manca una vera sportiva. In futuro arriveranno elettriche a marchio GTI ma pare che non sia prevista una proposta dedicata. Se Volkswagen avesse deciso di dare un seguito a questa sportiva elettrica vi sarebbe piaciuto?