Helsinki, zero morti in strada per dodici mesi consecutivi: i limiti di velocità a 30 km/h funzionano

Zero morti per incidenti stradali nell’ultimo anno a Helsinki. L’ultimo, è avvenuto nel luglio del 2024 e da allora in città non ci sono state più vittime sulle strade a causa di incidenti. Si tratta di un risultato assolutamente degno di nota. Helsinki con i suoi poco meno di 700 mila abitanti non è certamente una città grande quanto Milano, Roma o Parigi ma nella sua area metropolitana circolano comunque circa 1,5 milioni di persone. Insomma, un risultato notevole a cui hanno contribuiti diversi fattori tra cui i stringenti limiti di velocità imposti all’interno della città. Infatti, come ha evidenziato Roni Utriainen, ingegnere del traffico della divisione Ambiente urbano della città, più di metà delle strade della città prevede un limite di velocità di 30 km/h.

LIMITI DI VELOCITÀ PIÙ BASSI PER SALVARE VITE UMANE

In Italia si polemizza e non poco sull’introduzione dei limiti di velocità a 30 km/h nei centri urbani della grandi città e non solo. Helsinki ha dimostrato che i limiti più bassi hanno permesso di salvare molte vite umane. In particolare, il rischio di mortalità dei pedoni si è abbassato del 50% riducendo la velocità a 30 km/h in buona parte delle aree residenziali della città. Il limite di 30 km/h è stato adesso imposto anche nei pressi delle scuole, una misura che entrerà in vigore subito dopo l’estate.



A rendere possibile questo risultato anche un’attenta progettazione delle strade, con un ampliamento e miglioramento delle infrastrutture dedicate ai pedoni e alla biciclette. Più spazio ai pedoni e alle bici, a discapito di quello per le auto. Infatti, sono state ristrette le corsie dedicate alle vetture, un modo per incentivare un’altra forma di mobilità. Non meno importante è stato il miglioramento dell’offerta del traporto pubblico e questo ha permesso di ridurre l’utilizzo dell’auto in città per spostarsi, a tutto vantaggio della sicurezza. Inoltre, nella città sono state installate più telecamere e maggiori sistemi di controllo automatizzati. Tutti questi interventi non hanno permesso solo di azzerare il numero di morti in città per incidenti stradali. Infatti, sono calati sensibilmente anche gli incidenti nel loro insieme. Infatti, nell’ultimo anno a Helsinki si sono verificati 277 incidenti stradali con lesioni a persone. Alla fine degli anni ’80 si contavano mediamente ogni anno 1.000 incidenti, quando in media i decessi a loro collegati erano circa 30.