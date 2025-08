Autostrade per l'Italia, droni e AI per migliorare la sicurezza dei viaggiatori

Autostrade per l’Italia continua a lavorare con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei viaggiatori. Per questo, ha presentato un avanzato simulatore di guida a realtà aumentata attraverso il quale studiare il comportamento degli automobilisti in autostrada in prossimità dei cantieri. In particolare, si punta ad analizzarne le reazioni dei conducenti e valutare soluzioni alternative per aumentare ulteriormente la sicurezza. Il tutto rientra nel progetto progetto DBA – Driver Behaviour Analysis che ha coinvolto 4 Atenei italiani e precisamente il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Firenze e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

DRONI E L’AI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA

Il progetto prevede di combinare i dati raccolti sul campo tramite droni con le le avanzate tecnologie di simulazione di guida per verificare il comportamento umano. In particolare, lo si vuole fare attraverso test condotti in una realtà immersiva, ricreata all’interno di una cabina di guida di ultima generazione. Si intende quindi studiare le reazioni dei guidatori di fronte a situazioni critiche, identificare i principali fattori di rischio, comprendere le cause dei comportamenti scorretti e valutare l’efficacia di nuove soluzioni per incrementare la sicurezza nei cantieri autostradali.



I droni e l’intelligenza artificiale sono quindi fondamentali per la raccolta di dati necessari alla creazione degli scenari di simulazione. I droni, in particolare, possono ora acquisire le immagini utili a ricreare fedelmente ciò che accade sulla rete autostradale: dai cantieri, alle traiettorie dei veicoli. Analizzando quindi le traiettorie dei veicoli rilevate dai droni nei pressi dei cantieri autostradali, è stato possibile, in questa prima fase del progetto, individuare con precisione i comportamenti di guida scorretti più frequenti e significativi. Sono stati sviluppati degli specifici scenari immersivi. In particolare, sono stati riprodotti alcuni tratti autostradali dell’A26 tra Borgomanero e Novara. Racconta Autostrade per l’Italia: