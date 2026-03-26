TPG e Allianz scommettono sull’AI per rivoluzionare la sicurezza stradale: 350 milioni in Cambridge Mobile Telematics

Un investimento da 350 milioni di dollari per cambiare il modo in cui il mondo guida, prevenendo incidenti prima ancora che accadano. È questa la posta in gioco dell’operazione annunciata da TPG e Allianz, che insieme guidano un maxi finanziamento in Cambridge Mobile Telematics (CMT), leader globale nei servizi telematici. All’operazione partecipa anche State Farm, confermando il crescente interesse dell’industria assicurativa verso soluzioni basate su intelligenza artificiale e dati in tempo reale.

Una piattaforma globale per prevenire gli incidenti

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: accelerare lo sviluppo di una piattaforma globale capace di migliorare la sicurezza stradale attraverso l’AI. Il capitale raccolto servirà a rafforzare tre direttrici strategiche:

evoluzione della piattaforma di sicurezza stradale di CMT;

sviluppo di modelli AI per la valutazione del rischio in tempo reale;

diffusione del nuovo Universal Driving Score, indice proprietario per misurare la qualità della guida.

La tecnologia telematica – che analizza dati provenienti da smartphone, veicoli e dispositivi IoT con il consenso degli utenti – consente già oggi di individuare comportamenti a rischio e intervenire prima che si traducano in incidenti.

Allianz rafforza la sua strategia data-driven

L’accordo non si limita all’investimento finanziario. Sono stati siglati anche accordi commerciali di lungo periodo tra CMT e diverse entità del gruppo Allianz, tra cui Allianz Partners e Allianz Versicherungs-AG. La collaborazione punta a integrare soluzioni telematiche avanzate nelle offerte assicurative europee, rivolgendosi a utenti finali, case automobilistiche e operatori della mobilità.

Per Allianz, si tratta di un passo ulteriore nella transizione da un modello reattivo – basato sulla gestione del sinistro – a uno predittivo, orientato alla prevenzione.

Secondo gli investitori, il valore dell’operazione va oltre il ritorno economico. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella guida dovrebbe consentire di ridurre il numero di incidenti e vittime, abbattere i costi per assicuratori e clienti e incentivare comportamenti di guida più sicuri e sostenibili. Per il CEO di CMT, William V. Powers, ogni incidente evitato rappresenta un passo concreto verso la soluzione di una delle sfide globali più urgenti: rendere le strade più sicure per tutti. E stando alle statistiche non è solo teoria. La piattaforma di CMT ha già contribuito a prevenire oltre 100.000 incidenti, proteggendo circa 55 milioni di conducenti in 25 Paesi attraverso più di 140 programmi.