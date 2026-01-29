Volkswagen ID.4, nuovi richiami negli USA per la batteria: rischio incendio per oltre 45.000 SUV

Nuovi richiami per la Volkswagen ID.4, almeno negli USA. Il problema, in tutti i casi, riguarda un difetto della batteria del SUV elettrico che potrebbe portare ad un principio d’incendio. Complessivamente, in 3 richiami in meno di due mesi, sono interessati oltre 45.000 SUV elettrici. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

I RICHIAMI: PROBLEMI ALLA BATTERIA

Per 1.299 Volkswagen ID.4 prodotte tra il 3 novembre 2022 e il 22 settembre 2024, la casa automobilistica consiglia di parcheggiarle all’aperto subito dopo la ricarica e di non lasciarle in carica al chiuso durante la notte fino al completamento della riparazione del richiamo. La causa del problema? Un disallineamento del catodo che potrebbe causare un evento termico e quindi portare ad un principio d’incendio. Inoltre, altre raccomandazioni, i SUV elettrici non dovrebbero essere ricaricati da colonnine rapide in corrente continua e comunque mai oltre l’80%. Per risolvere il problema, sono state avviate due distinte campagne di richiamo, Volkswagen verificherà il funzionamento delle batterie ed eventualmente andrà a sostituire i moduli difettosi. Il primo richiamo risale al 3 dicembre con 629 auto interessate ed il secondo al 21 gennaio 2026 con 670 vetture coinvolte.

Sempre il 21 dicembre è stato emesso un ulteriore richiamo che questa volte coinvolge ben 43.881 Volkswagen ID.4 Model Year 2023-2025. In questo caso nessuna raccomandazione di sicurezza. A quanto pare, il problema è collegato ad alcune celle delle batterie potenzialmente difettose che potrebbero portare l’accumulatore a surriscaldarsi, aumentando il rischio di incendio. Volkswagen e il produttore delle batterie SK Battery America, non sono ancora riusciti ad individuare esattamente il difetto principale. I proprietari di una ID.4 potrebbero riscontrare una riduzione dell’autonomia di guida o delle prestazioni se la loro auto è interessata da questa criticità.

Come sarà risolto il problema? Volkswagen installerà un software che aiuterà a rilevare problemi e prevenire potenziali incendi. Se saranno individuati moduli difettosi, la casa automobilistica provvederà a sostituirli gratuitamente.