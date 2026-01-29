Volkswagen ID.4, nuovi richiami negli USA per la batteria: rischio incendio per oltre 45.000 SUV
Nuovi richiami per la Volkswagen ID.4 negli Stati Uniti. Oltre 45.000 SUV elettrici coinvolti per possibili difetti alla batteria
Nuovi richiami per la Volkswagen ID.4, almeno negli USA. Il problema, in tutti i casi, riguarda un difetto della batteria del SUV elettrico che potrebbe portare ad un principio d’incendio. Complessivamente, in 3 richiami in meno di due mesi, sono interessati oltre 45.000 SUV elettrici. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.
I RICHIAMI: PROBLEMI ALLA BATTERIA
Per 1.299 Volkswagen ID.4 prodotte tra il 3 novembre 2022 e il 22 settembre 2024, la casa automobilistica consiglia di parcheggiarle all’aperto subito dopo la ricarica e di non lasciarle in carica al chiuso durante la notte fino al completamento della riparazione del richiamo. La causa del problema? Un disallineamento del catodo che potrebbe causare un evento termico e quindi portare ad un principio d’incendio. Inoltre, altre raccomandazioni, i SUV elettrici non dovrebbero essere ricaricati da colonnine rapide in corrente continua e comunque mai oltre l’80%. Per risolvere il problema, sono state avviate due distinte campagne di richiamo, Volkswagen verificherà il funzionamento delle batterie ed eventualmente andrà a sostituire i moduli difettosi. Il primo richiamo risale al 3 dicembre con 629 auto interessate ed il secondo al 21 gennaio 2026 con 670 vetture coinvolte.
Sempre il 21 dicembre è stato emesso un ulteriore richiamo che questa volte coinvolge ben 43.881 Volkswagen ID.4 Model Year 2023-2025. In questo caso nessuna raccomandazione di sicurezza. A quanto pare, il problema è collegato ad alcune celle delle batterie potenzialmente difettose che potrebbero portare l’accumulatore a surriscaldarsi, aumentando il rischio di incendio. Volkswagen e il produttore delle batterie SK Battery America, non sono ancora riusciti ad individuare esattamente il difetto principale. I proprietari di una ID.4 potrebbero riscontrare una riduzione dell’autonomia di guida o delle prestazioni se la loro auto è interessata da questa criticità.
Come sarà risolto il problema? Volkswagen installerà un software che aiuterà a rilevare problemi e prevenire potenziali incendi. Se saranno individuati moduli difettosi, la casa automobilistica provvederà a sostituirli gratuitamente.
