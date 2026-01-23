Con il restyling un nuovo nome, davvero Volkswagen ID.4 diventerà ID. Tiguan?

Le voci circolavano da tempo e a quanto pare sarebbero vere, almeno stando a quanto dichiara il sindacato tedesco IG Metal. Con l’arrivo del restyling, la Volkswagen ID.4 cambierà il nome in Volkswagen ID. Tiguan. La casa automobilistica non ha voluto commentare la notizia, manca quindi l’ufficialità, che comunque è stata successivamente riportata da diverse testate giornalistiche tedesche. Dunque, con la presentazione del modello restyling attesa entro la fine del 2026, il SUV elettrico cambierà nome. Come accennato in precedenza, già da tempo si parlava di questa possibilità, soprattutto dopo che il costruttore tedesco aveva deciso di chiamare la sua nuova compatta elettrica ID. Polo.

Il nuovo nome quindi non sorprende: il numero uno di Volkswagen Thomas Schäfer aveva già lasciato intendere in un’intervista con “Autocar” che le loro nuove auto elettriche avrebbero potuto assumere nomi di modelli classici: “Perché rinunciare a nomi di successo come Golf e Tiguan?“ Internamente, il restyling della ID.4 è già stato definito come “Tiguan elettrica”. A questo punto manca solamente l’ufficialità da parte di Volkswagen ma pare chiaro che entro la fine dell’anno debutterà la nuova ID. Tiguan.

PIÙ DI UN SEMPLICE RESTYLING

Cambio di nome a parte, l’aggiornamento del SUV elettrico sarà più di un semplice restyling. Ne abbiamo parlato diverse volte in passato e abbiamo già visto alcune foto spia. Volkswagen interverrà sul design, soprattutto al livello del frontale che sarà ridisegnato. Anche gli interni cambieranno e in passato il marchio tedesco aveva accennato al fatto che sarebbero stati addirittura migliori di quelli delle Audi. La Volkswagen ID.4 restyling, anzi la nuova ID. Tiguan dovrebbe poggiare sulla nuova piattaforma MEB+ e presentare diverse novità tecniche che permetteranno di migliorare non solo le prestazioni ma anche efficienza e autonomia. Pare che potrebbero arrivare batterie LFP per le versioni base per poter contenere i prezzi. Insomma, l’aggiornamento sarà davvero molto corposo.

Non rimane, quindi, che attendere novità. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicina il momento del debutto, dovrebbero arrivare maggiori informazioni.