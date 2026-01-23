Leapmotor C10, arriva la nuova AWD con 600 CV e doppio motore. Prezzi e c'è pure la Long Range

Leapmotor punta con decisione a crescere sul mercato italiano e lo fa ampliando la gamma del SUV elettrico Leapmotor C10. Novità non da poco perché la casa automobilistica cinese ha deciso di portare sul nostro mercato due nuove versioni che rendono il SUV elettrico molto più interessante. Il tutto ad un prezzo concorrenziale, come da tradizione di Leapmotor. Debuttano quindi le nuove Leapmotor C10 Long Range e Leapmotor C10 AWD, entrambe dotate di un’architettura a 800 V che permette di ricaricare ad alta potenza. La casa automobilistica dichiara che sono necessari 22 minuti per passare dal 30% all’80% della carica.

LEAPMOTOR C10 AWD, DOPPIO MOTORE E TANTA POTENZA

Leapmotor C10 la conosciamo già da tempo, un SUV elettrico dotato di un motore da 218 CV che è proposto anche in una versione con range extender (qui la nostra prova). Le nuove versioni non introducono novità di design o degli interni. Le vere novità sono tutte sotto la carrozzeria. Questa versione era già stata anticipata ad ottobre 2025 al Salone di Zurigo. Adesso, arriva ufficialmente nel nostro mercato. Il powertrain è composto da un doppio motore per una potenza di quasi 600 CV (598 CV precisamente), quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Doppio motore e quindi c’è anche la trazione integrale, con una distribuzione della coppia continuamente adattata alle esigenze di guida. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 81,9 kWh che in corrente continua si potrà ricaricare fino ad un potenza di picco di 180 kW. Autonomia? 437 km secondo il ciclo WLTP. Modello pensato quindi per chi desidera le massime prestazioni.

LEAPMOTOR C10 LONG RANGE

La nuova C10 Long Range adotta adesso un motore più potente, con la potenza che sale a 300 CV. Le prestazioni per il momento non sono state dichiarate ma grazie ad una batteria maggiorata, dovrebbe essere sempre da 81,9 kWh, l’autonomia sale a 510 km secondo il ciclo WLTP. Per il resto, è la C10 che già conosciamo bene.

PREZZI

E il listino dei nuovi modelli? Le nuove versioni sono offerte solo nell’allestimento alto di gamma Design full optional. Si parte da 40.900 euro per la Long Range e da 43.400 euro per la versione AWD. In occasione del lancio, Leapmotor ha deciso di proporre i nuovi modelli in offerta, valida con permuta o rottamazione, che consente di mettersi al volante della Long Range al prezzo di 35.400 euro e della C10 AWD a 37.900 euro.