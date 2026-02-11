Offerta Leapmotor C10 REEV, rate da 199 euro al mese per il SUV range extender: cosa c'è da sapere
Con permuta o rottamazione e anticipo di 5.953 euro sarà possibile mettere nel garage di casa il SUV range extender con rate da 199 euro al mese
Leapmotor sta crescendo in Italia grazie ad una gamma di vetture sempre più ampia. La casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis non si limita a proporre auto 100% elettriche. Infatti, all’interno della gamma troviamo pure modelli dotati della tecnologia range extender, un soluzione interessante soprattutto per chi ancora non si fida del tutto dell’elettrico. In passato abbiamo avuto modo di provare la Leapmotor C10 REEV Hybrid, un SUV dotato proprio di questa tecnologia, modello che fino alla fine del mese di febbraio 2026 è messo in promozione. Con permuta o rottamazione e finanziamento sarà possibile mettere questo modello nel garage di casa con rate da 199 euro al mese. Ecco cosa c’è da sapere.
LEAPMOTOR C10 REEV HYBRID: CARATTERISTICHE TECNICHE
Il SUV misura 4.739 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.680 mm altezza, con un passo di 2.825 mm. Il bagagliaio propone una capacità di 370 litri che può salire a 835 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Parlando invece del powertrain, c’è un motore elettrico in grado di erogare 158 kW (215 CV) e 320 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 28,4 kWh che offre 145 km di autonomia WLTP in elettrico. C’è poi il sistema range extender, un motore benzina di 1,5 litri di cilindrata da 50 kW (68 CV) che funziona come generatore e che permette di portare l’autonomia complessiva del SUV a 970 km. Il prezzo? 37.400 euro.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Fino al 28 febbraio e con permuta o rottamazione, l’offerta su Leapmotor C10 REEV Hybrid prevede uno sconto che porta il prezzo del SUV range extender a 29.900 euro. A fronte di un anticipo di 5.953 euro sarà possibile acquistare il SUV con rate da 199 euro al mese.
- TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,52%.
- 35 rate da 199 euro
- Anticipo 5.953 euro
- Rata Finale 21.203 euro
Di seguito del condizioni del finanziamento valide per il mese di febbraio 2026.
Anticipo 5.953 euro – Importo Totale del Credito 24.218,06 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 28.229,23 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 3.428,64 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 61,53 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 199 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 21.202,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,52%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000 km.