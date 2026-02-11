Offerta Leapmotor C10 REEV, rate da 199 euro al mese per il SUV range extender: cosa c'è da sapere

Leapmotor sta crescendo in Italia grazie ad una gamma di vetture sempre più ampia. La casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis non si limita a proporre auto 100% elettriche. Infatti, all’interno della gamma troviamo pure modelli dotati della tecnologia range extender, un soluzione interessante soprattutto per chi ancora non si fida del tutto dell’elettrico. In passato abbiamo avuto modo di provare la Leapmotor C10 REEV Hybrid, un SUV dotato proprio di questa tecnologia, modello che fino alla fine del mese di febbraio 2026 è messo in promozione. Con permuta o rottamazione e finanziamento sarà possibile mettere questo modello nel garage di casa con rate da 199 euro al mese. Ecco cosa c’è da sapere.

LEAPMOTOR C10 REEV HYBRID: CARATTERISTICHE TECNICHE

Il SUV misura 4.739 mm lunghezza x 1.900 mm larghezza x 1.680 mm altezza, con un passo di 2.825 mm. Il bagagliaio propone una capacità di 370 litri che può salire a 835 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Parlando invece del powertrain, c’è un motore elettrico in grado di erogare 158 kW (215 CV) e 320 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 28,4 kWh che offre 145 km di autonomia WLTP in elettrico. C’è poi il sistema range extender, un motore benzina di 1,5 litri di cilindrata da 50 kW (68 CV) che funziona come generatore e che permette di portare l’autonomia complessiva del SUV a 970 km. Il prezzo? 37.400 euro.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Fino al 28 febbraio e con permuta o rottamazione, l’offerta su Leapmotor C10 REEV Hybrid prevede uno sconto che porta il prezzo del SUV range extender a 29.900 euro. A fronte di un anticipo di 5.953 euro sarà possibile acquistare il SUV con rate da 199 euro al mese.

TAN (fisso) 4,99%, TAEG 6,52%.

35 rate da 199 euro

Anticipo 5.953 euro

Rata Finale 21.203 euro

Di seguito del condizioni del finanziamento valide per il mese di febbraio 2026.