Rivian R2 è quasi pronto al debutto, a marzo i dettagli del SUV elettrico

Rivian R2 è quasi pronto a fare il suo debutto sul mercato americano e poi, nel 2027, lo vedremo anche sule strade del Vecchio Continente. Il lavoro di sviluppo può dirsi praticamente concluso tanto che il nuovo SUV elettrico è entrato nella fase di validazione finale. Nulla è stato lasciato al caso come racconta la casa automobilistica, sottolineando che ogni aspetto della vettura è stato testato per garantire il suo corretto funzionamento in tutte le condizioni d’uso, anche le più gravose. Ogni esemplare della flotta di test ha accumulato decine di migliaia di chilometri. Dalla Death Valley a Fairbanks, dall’Atlantico al Pacifico, tutti i prototipi sono stati guidati senza sosta, anche nelle situazioni più difficili.

I SUV sono stati testati pure in tutte le condizioni climatiche possibili, sia in presenza di freddo estremo (addirittura a -43 gradi) e sia di caldo estremo (50 gradi) per verificare l’efficienza dei sistemi di climatizzazione dell’abitacolo e il corretto funzionamento di tutti i sistemi del veicolo. Il nuovo Rivian R2 è stato poi collaudato su tutti i terreni come racconta la casa automobilistica, anche sabbia, ghiaccio e rocce, per poter garantire sicurezza anche al di fuori delle normali strade asfaltate.

STA ARRIVANDO

Per Rivian è un modello molto importante dato che si rivolge ad una platea di clienti molto più ampia di quanto fanno oggi il SUV elettrico R1S e il pickup elettrico R1T. Presentato nel 2024, punta a diventare il primo veicolo di grandi volumi della casa automobilistica americana. Descritto a suo tempo come rivale della Tesla Model Y, misura 4.715 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza x 1.700 mm altezza, con un passo di 2.935 mm. Le forme sono squadrate, con la firma luminosa classica dei modelli Rivian sia sulla parte anteriore e sia su quella posteriore. Tre sono le motorizzazioni con cui sarà proposto, almeno stando a quanto sappiamo oggi: uno, due o tre motori elettrici. Nella versione più performante, R2 sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in meno di 3 secondi. L’autonomia? Per il momento si parla genericamente di oltre 300 miglia nel ciclo EPA (circa 482 km).

The wait is almost over. The first R2 variant, featuring dual motors and all-wheel drive, launches this spring. We’ll be sharing full details—pricing, options and more—on March 12. That’s just 4 weeks and 2 days from today. But who’s counting? *Prototype vehicles shown. Final… pic.twitter.com/YB59GLEXG8 — Rivian (@Rivian) February 10, 2026

E il prezzo? Si partirà da circa 45.000 dollari. Quando scopriremo tutti i dettagli? L’appuntamento è per il 12 marzo, a quel punto scopriremo le caratteristiche della prima variante del SUV elettrico, quella con doppio motore e la trazione integrale.