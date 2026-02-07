Novità Rivian 2026, il SUV elettrico R2 sta arrivando: ecco cosa sappiamo

Il 2026 sarà un anno importante per Rivian dato che finalmente farà il suo debutto ufficiale la nuova Rivian R2, un SUV elettrico pensato per raggiungere una clientela più ampia. Fino ad ora, la casa automobilistica propone sul mercato il SUV elettrico R1S e il pickup elettrico R1T, due prodotti premium. Adesso, Rivian punta al mercato globale con un nuovo modello con dimensioni simili a quelle di una Tesla Model Y. Non rimarrà solo in America dato che nel 2027 è atteso anche in Europa. Dopo averlo anticipato all’inizio del 2024, il lavoro di sviluppo sta per terminare dato che è stata avviata la produzione di prova del nuovo SUV. I primi clienti americani dovrebbero riceverlo probabilmente entro la prima metà dell’anno. Dunque, tra non molto potremo scoprire tutte le precise caratteristiche della Rivian R2 e soprattutto il completo listino.

COSA SAPPIAMO

Rivian R2 misura 4.715 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza (con specchietti) x 1.700 mm altezza, con un passo di 2.935 mm. Anche il nuovo SUV si caratterizzerà per un design simile a quello della Rivian R1S. Tradotto, forme squadrate, con la firma luminosa classica dei modelli Rivian sia sulla parte anteriore e sia su quella posteriore. Oltre ad un ampio vano di carico di cui non conosciamo le dimensioni esatte, R2 può contare anche su di un frunk. Salendo a bordo, troveremo un abitacolo dallo stile minimalista dove comunque non mancherà la tecnologia. Dietro al volante ci sarà un pannello dedicato alla strumentazione digitale, mentre centralmente sulla pancia sarà presente il display touch del sistema infotainment. Praticamente assenti i pulsanti fisici dato che tutto o quasi si gestirà dal display dell’infotainment. Per i dettagli bisognerà però attendere il debutto sul mercato. A quel punto ne sapremo molto di più.

Anche sulle motorizzazioni al momento sappiamo poco. La casa automobilistica si limita a raccontare che la nuova Rivian R2 sarà proposta con 3 powertrain differenti con uno, due o tre motori elettrici. Nella versione più performante, sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in meno di 3 secondi (per il mercato europeo viene dichiarato un tempo di 3,2 secondi per lo 0 a 100 km/h). L’autonomia? Oltre 300 miglia nel ciclo EPA (tradotto, circa 482 km). Anche da questo punto di vista si attendono maggiori dettagli.

PREZZI

Per il momento Rivian ha fatto sapere che indicativamente il listino, in America, partirà da circa 45 mila dollari. Ovviamente, il prezzo poi dipenderà dalla versione scelta. Ancora non c’è una chiara indicazione di quanto potrà costare in Europa. Nel sapremo di più nei prossimi mesi.

PERCHÉ È IMPORTANTE

Con la nuova Rivian R2, la casa automobilistica punta ad ampliare i suoi orizzonti con l’obiettivo non solo di incrementare il suo bacino di clienti ma pure di entrare in altri mercati per poter crescere ulteriormente. Per le sue caratteristiche, la nuova Rivian R2 sembra essere molto interessante per il mercato europeo dove comunque si dovrà scontrare con tanti rivali (anche SUV endotermici) e non solamente con la Tesla Model Y. Non rimane, quindi, che attendere il debutto ufficiale sul mercato.