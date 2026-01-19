La nuova Rivian R2 è quasi pronta, il SUV elettrico sta arrivando. In Europa nel 2027

Il lungo percorso che porterà all’inizio delle vendite della Rivian R2 è quasi terminato. Infatti, la casa automobilistica ha fatto sapere di aver avviato la produzione di prova del suo atteso SUV elettrico all’interno dello stabilimento dell’Illinois. La notizia è stata data dal numero uno di Rivian, RJ Scaringe, confermando che le prime consegne ai clienti partiranno presto (probabilmente nella prima metà dell’anno). Rivian R2 è probabilmente il modello più importante della casa automobilistica. Infatti, si tratta del primo veicolo di grandi volumi di Rivian, un SUV su cui il costruttore americano scommette per poter ampliare la sua presenza sul mercato, per andare oltre al segmento premium dove oggi propone R1T e R1S. Inoltre, bisognerà seguire con molta attenzione questo modello dato che più volte in passato è stato confermato che lo vedremo pure in Europa.

LA NUOVA RIVIAN R2 STA ARRIVANDO

L’avvio della produzione di prova del SUV elettrico rappresenta un passo molto importante verso l’avvio della commercializzazione di questo modello. I tempi sarebbero più o meno in linea con quanto dichiarato in passato. Dunque, se non ci saranno problemi o ritardi, tra pochi mesi potrebbero davvero iniziare le primissime consegne di questo SUV elettrico che sul mercato americano punta ad entrare in diretta concorrenza con modelli del calibro della Tesla Model Y. In Europa dovrebbe arrivare nel 2027. Il sito internet della casa automobilistica riporta ancora questa data ma ovviamente presto, con l’arrivo sul mercato, dovrebbero arrivare maggiore informazioni su debutto nel Vecchio Continente.

COSA SAPPIAMO?

Rivian R2 misura 4.715 mm lunghezza x 1.905 mm larghezza (con specchietti) x 1.700 mm altezza, con un passo di 2.935 mm. Il design del nuovo SUV elettrico non si allontana troppo da quello del modello R1S. Dunque, presenta forme squadrate, con la firma luminosa classica dei modelli Rivian sia sulla parte anteriore e sia su quella posteriore. L’abitacolo si caratterizzerà per uno stile minimalista dove, però, non mancherà la tecnologia. Dietro al volante troviamo un pannello dedicato alla strumentazione digitale. Centralmente sulla pancia è invece presente il display touch del sistema infotainment.

R2 manufacturing validation builds are rolling off the line in Normal! Beyond excited to start delivering to customers soon. pic.twitter.com/uBpqYSsBZ8 — RJ Scaringe (@RJScaringe) January 15, 2026

Per quanto riguarda le motorizzazioni, R2 sarà proposto con 3 powertrain differenti con uno, due o tre motori elettrici. Nella versione più performante, il SUV elettrico sarà in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in meno di 3 secondi (per il mercato europeo viene dichiarato un tempo di 3,2 secondi per lo 0 a 100 km/h). L’autonomia? Oltre 300 miglia nel ciclo EPA (circa 482 km).

PREZZO

Per il momento sappiamo che il costo si aggirerà attorno ai 45 mila dollari.