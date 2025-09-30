Rivian R2, il SUV elettrico arriva in Europa nel 2027

Rivian si prepara ad arrivare in Europa. Dopo anni di attesa e di annunci, il marchio statunitense ha confermato che l’R2, che sarà la base tecnologica dei prossimi modelli elettrici a marchio Volkswagen, arriverà in Europa (nel 2027) anche in una versione con guida a destra destinata al Regno Unito. Per l’azienda si tratta di una tappa decisiva, perché fino a oggi la sua gamma è rimasta confinata al Nord America con due soli modelli, il pick-up R1T e il SUV R1S, che non hanno ancora raggiunto i volumi sperati.

La strategia di Rivian

Il nuovo R2 è stato concepito come modello di svolta per il marchio statunitense che proporrà il SUV elettrico con un prezzo di partenza di circa 45.000 dollari negli Stati Uniti e tra i 40.000€ e i 50.000€ in Europa. Il Rivian R2 sarà proposto in diverse configurazioni, con uno, due o tre motori, basandosi su una nuova piattaforma modulare che darà vita anche al futuro R3, destinato a costare leggermente meno e a seguire lo stesso percorso globale.

RJ Scaringe, amministratore delegato della società, ha sottolineato come l’obiettivo sia unire un prezzo considerato accessibile a un’esperienza che rimanga di livello premium. Secondo Scaringe spesso la riduzione del prezzo comporta un calo di desiderabilità, mentre l’R2 e l’R3 puntano a mantenere quell’equilibrio, non certo facile da raggiungere, che coniuga accessibilità e prestigio.

Per dare concretezza a questa strategia, Rivian ha già annunciato che la produzione sarà divisa tra il nuovo stabilimento in Georgia e l’ampliamento della linea esistente nello storico impianto di Normal, in Illinois. Saranno necessari interventi importanti per adattare le catene di montaggio alle versioni con guida a destra, passaggio obbligato per l’ingresso in mercati come Regno Unito e Irlanda.

Come sarà il Rivian R2