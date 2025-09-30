Pirelli Cinturato All Season SF3 è tra i migliori nei test su asciutto, bagnato e neve

Nel settore dei pneumatici quattro stagioni il Pirelli Cinturato All Season SF3 si è confermato (anche lo scorso anno aveva ottenuto lo stesso riconoscimento) come uno dei migliori modelli conquistando il primo posto nella classifica comparativa della rivista tedesca Auto Bild, che ha messo a confronto 30 pneumatici acquistati direttamente sul mercato nella misura 225/40 R18.

La testata ha definito il comportamento dello pneumatico Pirelli “esemplare”, sottolineando in particolare la sicurezza sul bagnato, la resistenza all’acquaplaning e la capacità di frenata, senza trascurare la maneggevolezza su asciutto. Sono stati positivi anche i risultati sulla neve e nelle prove di durata.

Le caratteristiche del Pirelli Cinturato All Season SF3

Il Cinturato SF3 ha replicato il successo anche nei test condotti da Tyre Reviews, dove ha primeggiato per il secondo anno consecutivo. La classifica comparativa del 2025 ha riguardato nove pneumatici nella misura 205/45 R17 e ha previsto quindici diverse prove su asciutto, bagnato e neve, con due referenze stagionali di confronto. La testata ha evidenziato la completezza del prodotto, che si è distinto per frenata e maneggevolezza su asciutto, ha registrato il miglior tempo sul giro ed è risultato primo anche nelle prove di aquaplaning. Sul bagnato ha confermato ottimi valori di frenata e maneggevolezza, mentre sulla neve ha mostrato buone capacità di trazione e stabilità. Tra gli aspetti messi in rilievo c’è anche il livello contenuto di rumorosità.

Il Cinturato All Season SF3 è stato progettato per vetture compatte e medie, con misure che vanno dai 15” ai 20”. Il prodotto ha ricevuto valutazioni positive anche nei test dell’ente tedesco ADAC e ha ottenuto il marchio TÜV SÜD Performance Mark. Lo sviluppo si è basato su tecniche di modellazione virtuale che hanno consentito di ottimizzare simultaneamente mescole, battistrada e distribuzione delle sollecitazioni. La mescola comprende polimeri di nuova generazione e uno stampaggio pensato per garantire uniformità e durata, con effetti positivi sulla resistenza al rotolamento e sulla silenziosità. Il disegno direzionale del battistrada presenta scanalature ampie e lamelle 3D che cambiano forma con l’usura, passando da lineari a zig-zag per migliorare il grip sulla neve anche con il battistrada consumato. Il modello ha ottenuto la classe A in frenata sul bagnato nell’etichetta europea e si colloca in classe A per efficienza e classe B per rumorosità.

Accanto al Cinturato, Pirelli ha introdotto il nuovo Scorpion All Season SF3 pensato per i SUV. Il prodotto riprende le caratteristiche tecniche del modello destinato alle vetture compatte e le adatta alle esigenze dei veicoli a guida alta. È disponibile in misure che vanno dai 17” ai 21” e integra la tecnologia Elect, il pacchetto di soluzioni sviluppato per migliorare le prestazioni delle auto elettriche e plug-in.

