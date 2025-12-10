Pirelli presenta nuovi pneumatici per la Porsche GT3: P Zero R e P Zero Trofeo RS

Per i proprietari di una Porsche 911 GT3 alla ricerca di un nuovo pneumatico stradale o per l’utilizzo da pista, Pirelli potrebbe aver pensato ad un regalo di Natale anticipato. L’azienda ha infatti lanciato due versioni sviluppate appositamente dei suoi P Zero R e P Zero Trofeo RS, entrambe su misura per l’ultima GT3.

Si tratta di due versioni specifiche ed esclusive pensate per innalzare le prestazioni di uno dei modelli della Casa di Stoccarda più focalizzati e orientati al piacere di guida.

Il P Zero R è uno pneumatico orientato alle prestazioni per l‘uso stradale. E’ stata sviluppata da parte di Pirelli una nuova mescola specifica per la 911 GT3 e l’azienda stessa afferma che ora viene offerta un’aderenza di livello superiore su diversi tipi di superficie e in differenti condizioni, includendo, ovviamente, il bagnato.

P Zero R ha un ampio intervallo di temperatura e di utilizzo e la struttura differisce tra le ruote anteriori e quelle posteriori. Questo ha permesso a Pirelli di ottenere una precisione di sterzo ottimale sull’asse anteriore e un maggiore controllo al posteriore.

Il P Zero Trofeo RS invece è uno pneumatico progettato per le massime prestazioni nell’utilizzo in pista. Pirelli aveva già sviluppato pneumatici P Zero Trofeo RS dedicati alla 911 GT3 RS e ha fatto tesoro di quell’esperienza per realizzare una nuova versione pensata appositamente per la GT3 “standard".

Come accade per tutti gli pneumatici Pirelli progettati in esclusiva per Porsche, anche questi recano la sigla N, che ne certifica la configurazione su misura. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma, considerando il posizionamento del marchio e della vettura, è difficile aspettarsi che il costo contenuto rappresenti una priorità.

Pirelli ha sottolineato di aver fatto un ampio utilizzo di strumenti di virtualizzazione durante lo sviluppo, riducendo tempi e utilizzo di prototipi del 30%. Non si sa se un’efficienza tale sarà riscontrata nel prezzo, ma questa è un’altra questione.