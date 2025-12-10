Euro NCAP, 5 stelle per Mercedes CLA e Mazda CX-5. 4 stelle per Renault Clio e Jeep Compass
Nella nuova tornata di crash test di Euro NCAP, pioggia di stelle con molti modelli testati tra cui la nuova Mercedes CLA e la rinnovata Mazda MX-5
Nuova tornata di crash test per Euro NCAP che si prepara a rivedere per il 2026 le sue regole. Dei nuovi protocolli e di cosa cambierà abbiamo già scritto ma intanto arrivano nuove valutazioni di modelli da poco arrivati sul mercato. Andiamo quindi a vedere le valutazioni attribuite da Euro NCAP.
I NUOVI CRASH TEST: MOLTO BENE LA MERCEDES CLA
5 stelle per la nuova Mercedes CLA che ha ottenuto valutazioni molto elevate in tutte e quattro le categorie che contribuiscono al punteggio complessivo. Per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti, la CLA ha ottenuto un punteggio del 94%, con una struttura che offre un’ottima protezione in caso di incidente. Anche la protezione dei bambini è stata notevole, con un punteggio dell’89%. La CLA è altrettanto efficace nel proteggere gli utenti vulnerabili della strada, tra cui pedoni, ciclisti e motociclisti. Altri modelli che hanno ottenuto la massima valutazione di Euro NCAP sono la MAZDA CX-5, la Deepal S05, la Porsche Cayenne elettrica e la Volkswagen T-Roc.
TUTTI I RISULTATI
La nuova EV4 di KIA ha ottenuto quattro stelle ma con l’optional DriveWise ADAS Safety Pack la valutazione è salita a 5 stelle. Anche la nuova Alpine A390, la Kia PV5 e l’ultima Toyota Aygo X hanno ricevuto quattro stelle. Stesso punteggio anche per la Toyota Yaris. Euro NCAP ha testato anche: EXLANTIX ET, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, GEELY STARRAY EM-i, MG MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross e Renault Clio. Anche la nuova Hyundai Nexo ad idrogeno è stata valutata e ha ottenuto 5 stelle. Vediamo tutti i risultati riportando i numeri della tabella pubblicata da Euro CAP nel suo comunicato:
Alpine A390
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 74%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 80%
- Aiuti alla guida: 77%
Chery Tiggo 4
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 79%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 78%
- Aiuti alla guida: 80%
Deepal S05
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 94%
- Protezione dei bambini: 87%
- Utenti vulnerabili della strada: 78%
- Aiuti alla guida: 76%
Ebro s400
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 79%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 78%
- Aiuti alla guida: 80%
Exlantix ET
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 90%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 76%
- Aiuti alla guida: 79%
Geely Starray EM-i
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 90%
- Protezione dei bambini: 87%
- Utenti vulnerabili della strada: 86%
- Aiuti alla guida: 77%
Hyundai Nexo
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 90%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 76%
- Aiuti alla guida: 80%
Jeep Compass
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 80%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 74%
- Aiuti alla guida: 66%
Kia EV4
- Valutazione: 4 stelle – 5 stelle con safety pack
- Protezione degli adulti: 84% – 84%
- Protezione dei bambini: 85% – 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 77% – 77%
- Aiuti alla guida: 67% – 78%
Kia PV5 Passenger
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 83%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 64%
- Aiuti alla guida: 65%
Mazda CX-5
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 90%
- Protezione dei bambini: 89%
- Utenti vulnerabili della strada: 93%
- Aiuti alla guida: 83%
Mercedes CLA
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 94%
- Protezione dei bambini: 89%
- Utenti vulnerabili della strada: 93%
- Aiuti alla guida: 85%
MG MG4 EV Urban
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 87%
- Protezione dei bambini: 85%
- Utenti vulnerabili della strada: 85%
- Aiuti alla guida: 80%
Mitsubishi Eclipse Cross
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 83%
- Protezione dei bambini: 86%
- Utenti vulnerabili della strada: 82%
- Aiuti alla guida: 70%
Porsche Cayenne elettrica
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 91%
- Protezione dei bambini: 89%
- Utenti vulnerabili della strada: 81%
- Aiuti alla guida: 79%
Renault Clio
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 79%
- Protezione dei bambini: 82%
- Utenti vulnerabili della strada: 80%
- Aiuti alla guida: 73%
Toyota Aygo X
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 73%
- Protezione dei bambini: 72%
- Utenti vulnerabili della strada: 83%
- Aiuti alla guida: 68%
Toyota Yaris
- Valutazione: 4 stelle
- Protezione degli adulti: 72%
- Protezione dei bambini: 84%
- Utenti vulnerabili della strada: 83%
- Aiuti alla guida: 72%
Volkswagen T-Roc
- Valutazione: 5 stelle
- Protezione degli adulti: 91%
- Protezione dei bambini: 87%
- Utenti vulnerabili della strada: 87%
- Aiuti alla guida: 77%