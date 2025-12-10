Euro NCAP, 5 stelle per Mercedes CLA e Mazda CX-5. 4 stelle per Renault Clio e Jeep Compass

Nuova tornata di crash test per Euro NCAP che si prepara a rivedere per il 2026 le sue regole. Dei nuovi protocolli e di cosa cambierà abbiamo già scritto ma intanto arrivano nuove valutazioni di modelli da poco arrivati sul mercato. Andiamo quindi a vedere le valutazioni attribuite da Euro NCAP.

I NUOVI CRASH TEST: MOLTO BENE LA MERCEDES CLA

5 stelle per la nuova Mercedes CLA che ha ottenuto valutazioni molto elevate in tutte e quattro le categorie che contribuiscono al punteggio complessivo. Per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti, la CLA ha ottenuto un punteggio del 94%, con una struttura che offre un’ottima protezione in caso di incidente. Anche la protezione dei bambini è stata notevole, con un punteggio dell’89%. La CLA è altrettanto efficace nel proteggere gli utenti vulnerabili della strada, tra cui pedoni, ciclisti e motociclisti. Altri modelli che hanno ottenuto la massima valutazione di Euro NCAP sono la MAZDA CX-5, la Deepal S05, la Porsche Cayenne elettrica e la Volkswagen T-Roc.

TUTTI I RISULTATI

La nuova EV4 di KIA ha ottenuto quattro stelle ma con l’optional DriveWise ADAS Safety Pack la valutazione è salita a 5 stelle. Anche la nuova Alpine A390, la Kia PV5 e l’ultima Toyota Aygo X hanno ricevuto quattro stelle. Stesso punteggio anche per la Toyota Yaris. Euro NCAP ha testato anche: EXLANTIX ET, CHERY TIGGO 4, EBRO s400, GEELY STARRAY EM-i, MG MG4 EV Urban, Mitsubishi Eclipse Cross e Renault Clio. Anche la nuova Hyundai Nexo ad idrogeno è stata valutata e ha ottenuto 5 stelle. Vediamo tutti i risultati riportando i numeri della tabella pubblicata da Euro CAP nel suo comunicato: