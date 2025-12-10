Cerca

Euro NCAP, 5 stelle per Mercedes CLA e Mazda CX-5. 4 stelle per Renault Clio e Jeep Compass

Nella nuova tornata di crash test di Euro NCAP, pioggia di stelle con molti modelli testati tra cui la nuova Mercedes CLA e la rinnovata Mazda MX-5

Filippo Vendrame
Pubblicato il 10 dic 2025

Nuova tornata di crash test per Euro NCAP che si prepara a rivedere per il 2026 le sue regole. Dei nuovi protocolli e di cosa cambierà abbiamo già scritto ma intanto arrivano nuove valutazioni di modelli da poco arrivati sul mercato. Andiamo quindi a vedere le valutazioni attribuite da Euro NCAP.

I NUOVI CRASH TEST: MOLTO BENE LA MERCEDES CLA

5 stelle per la nuova Mercedes CLA che ha ottenuto valutazioni molto elevate in tutte e quattro le categorie che contribuiscono al punteggio complessivo. Per quanto riguarda la protezione degli occupanti adulti, la CLA ha ottenuto un punteggio del 94%, con una struttura che offre un’ottima protezione in caso di incidente. Anche la protezione dei bambini è stata notevole, con un punteggio dell’89%. La CLA è altrettanto efficace nel proteggere gli utenti vulnerabili della strada, tra cui pedoni, ciclisti e motociclisti. Altri modelli che hanno ottenuto la massima valutazione di Euro NCAP sono la MAZDA CX-5, la Deepal S05, la Porsche Cayenne elettrica e la Volkswagen T-Roc.

TUTTI I RISULTATI

La nuova EV4 di KIA ha ottenuto quattro stelle ma con l’optional DriveWise ADAS Safety Pack la valutazione è salita a 5 stelle. Anche la nuova Alpine A390, la Kia PV5 e l’ultima Toyota Aygo X hanno ricevuto quattro stelle. Stesso punteggio anche per la Toyota Yaris. Euro NCAP ha testato anche: EXLANTIX ETCHERY TIGGO 4EBRO s400GEELY STARRAY EM-iMG MG4 EV UrbanMitsubishi Eclipse Cross e Renault Clio. Anche la nuova Hyundai Nexo ad idrogeno è stata valutata e ha ottenuto 5 stelle. Vediamo tutti i risultati riportando i numeri della tabella pubblicata da Euro CAP nel suo comunicato:

Alpine A390

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 74%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 80%
  • Aiuti alla guida: 77%

Chery Tiggo 4

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 79%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 78%
  • Aiuti alla guida: 80%

Deepal S05

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 94%
  • Protezione dei bambini: 87%
  • Utenti vulnerabili della strada: 78%
  • Aiuti alla guida: 76%

Ebro s400

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 79%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 78%
  • Aiuti alla guida: 80%

Exlantix ET

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 90%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 76%
  • Aiuti alla guida: 79%

Geely Starray EM-i

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 90%
  • Protezione dei bambini: 87%
  • Utenti vulnerabili della strada: 86%
  • Aiuti alla guida: 77%

Hyundai Nexo

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 90%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 76%
  • Aiuti alla guida: 80%

Jeep Compass

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 80%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 74%
  • Aiuti alla guida: 66%

Kia EV4

  • Valutazione: 4 stelle – 5 stelle con safety pack
  • Protezione degli adulti: 84% – 84%
  • Protezione dei bambini: 85% – 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 77% – 77%
  • Aiuti alla guida: 67% – 78%

Kia PV5 Passenger

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 83%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 64%
  • Aiuti alla guida: 65%

Mazda CX-5

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 90%
  • Protezione dei bambini: 89%
  • Utenti vulnerabili della strada: 93%
  • Aiuti alla guida: 83%

Mercedes CLA

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 94%
  • Protezione dei bambini: 89%
  • Utenti vulnerabili della strada: 93%
  • Aiuti alla guida: 85%

MG MG4 EV Urban

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 87%
  • Protezione dei bambini: 85%
  • Utenti vulnerabili della strada: 85%
  • Aiuti alla guida: 80%

Mitsubishi Eclipse Cross

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 83%
  • Protezione dei bambini: 86%
  • Utenti vulnerabili della strada: 82%
  • Aiuti alla guida: 70%

Porsche Cayenne elettrica

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 91%
  • Protezione dei bambini: 89%
  • Utenti vulnerabili della strada: 81%
  • Aiuti alla guida: 79%

Renault Clio

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 79%
  • Protezione dei bambini: 82%
  • Utenti vulnerabili della strada: 80%
  • Aiuti alla guida: 73%

Toyota Aygo X

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 73%
  • Protezione dei bambini: 72%
  • Utenti vulnerabili della strada: 83%
  • Aiuti alla guida: 68%

Toyota Yaris

  • Valutazione: 4 stelle
  • Protezione degli adulti: 72%
  • Protezione dei bambini: 84%
  • Utenti vulnerabili della strada: 83%
  • Aiuti alla guida: 72%

Volkswagen T-Roc

  • Valutazione: 5 stelle
  • Protezione degli adulti: 91%
  • Protezione dei bambini: 87%
  • Utenti vulnerabili della strada: 87%
  • Aiuti alla guida: 77%

