Regali di Natale per chi guida: idee utili sotto i 20€

La ricerca dei regali di Natale è diventata in molti casi una fatica. Tra la necessità di trovare qualcosa di utile ma che allo stesso tempo sia originale e non eccessivamente costoso, spesso si finisce per rimandare o ricadere su scelte scontate. Per amici, colleghi, genitori e parenti che trascorrono molto tempo in auto, ecco alcune idee utili e originali (ed estremamente economiche) cui fare riferimento per i prossimi regali di Natale.

Il primo è un supporto per lo smartphone con un sistema di fissaggio pratico e discreto, che non ostacola la visuale durante la guida e non danneggia le superfici dell’abitacolo. Il secondo è invece un pratico accessorio per migliorare l’organizzazione del bagagliaio.

Un supporto per lo smartphone senza ventose, colle o adesivi

Oggi lo smartphone è parte integrante della guida. C’è chi lo utilizza come navigatore chi per riprodurre la propria playlist preferita, chi invece per effettuare e ricevere chiamate. In tutti i casi lo smartphone occupa un posto importante, ma non deve ostacolare la visuale durante la guida. Molti dei supporti in commercio rischiano di compromettere la sicurezza o di danneggiare la plastica dell’abitacolo. Questo modello, in offerta a meno di 15€, si fissa allo specchietto retrovisore centrale e permette una regolazione dell’angolazione per adattarsi alla posizione del conducente.

Questo consente di usare il navigatore o ricevere indicazioni vocali mantenendo sempre lo sguardo orientato verso la strada. La posizione elevata del dispositivo riduce anche l’ingombro sul parabrezza e non richiede l’utilizzo di colle o adesivi.

Tenere in ordine il bagagliaio dell’auto è possibile

L’organizer da bagagliaio, realizzato in materiale Oxford ad alta resistenza, aiuta invece a tenere in ordine attrezzi, accessori o piccoli oggetti che altrimenti resterebbero sparsi nel vano posteriore. La struttura è divisa in più scomparti e include tasche a rete laterali per aumentare lo spazio utile.

Quando non viene utilizzato, può essere ripiegato e bloccato con apposita fibbia per occupare il minimo spazio. Le maniglie permettono di spostarlo facilmente, anche fuori dall’auto così da poterlo utilizzare anche per trasportare gli oggetti. Si rivela utile non solo nei lunghi viaggi, ma anche per l’organizzazione quotidiana di strumenti personali, accessori per bambini e tutto quello che abitualmente trasportiamo in macchina e lasciamo sparso nel bagagliaio o nell’abitacolo.