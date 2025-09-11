Le prossime Aston Martin integreranno il sistema intelligente Pirelli Cyber Tyre

Pirelli e Aston Martin hanno annunciato una nuova collaborazione che porterà l’innovativa tecnologia Cyber Tyre sui futuri modelli del marchio britannico. Si tratta di una soluzione tecnologica unica nel suo genere, sviluppata da Pirelli con il supporto di Bosch Engineering, pensata per trasformare gli pneumatici in vere e proprie fonti di dati capaci di migliorare la guida e la sicurezza.

L’innovazione del sistema Pirelli Cyber Tyre

Cyber Tyre è un sistema intelligente che raccoglie informazioni direttamente dagli pneumatici grazie a sensori posizionati all’interno del battistrada. Questi dati, una volta elaborati attraverso algoritmi proprietari di Pirelli, vengono trasmessi all’elettronica del veicolo e integrati nei sistemi di guida. In questo modo il sistema può migliorare in tempo reale il funzionamento di elementi fondamentali come il controllo di trazione, l’ABS e l’ESP, offrendo una dinamica di guida più precisa e reattiva.



La grande novità di questa tecnologia risiede nella sua capacità di. Il sistema, infatti, rileva parametri come pressione, temperatura, carico verticale e deformazione dello pneumatico, fornendo al veicolo una visione molto più dettagliata e puntuale delle condizioni della strada e dello stato degli pneumatici. In questo modo, l’auto è in grado dirispetto alle soluzioni tradizionali. A differenza dei classici sensori di pressione, che si limitano a segnalare anomalie, Cyber Tyre comunica costantemente con il veicolo, diventando un elemento attivo della dinamica di guida. L’integrazione con Bosch Engineering garantirà una piena compatibilità con l’architettura elettronica delle future Aston Martin, rafforzando il legame tra meccanica e software.Per Aston Martin, l’introduzione di Cyber Tyre rappresenta un passo avanti verso una, dove prestazioni ed elettronica si fondono in modo sempre più profondo. Pirelli, invece, conferma la strategia di concentrarsi sul segmento premium, offrendo soluzioni su misura in grado di fare la differenza in termini di sicurezza e prestazioni.