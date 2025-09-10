60 anni per le Aston Martin Volante: ecco l'edizione speciale per Vanquish e DB12

Q by Aston Martin, il programma di personalizzazione esclusiva della maison britannica, celebra i 60 anni di Volante, il nome che da oltre sei decenni contraddistingue le cabriolet granturismo della Casa. Per l’occasione nascono le Volante 60th Anniversary Editions, disponibili in due interpretazioni d’eccezione: la maestosa Vanquish V12, emblema di potenza assoluta, e la raffinata DB12, prima super tourer al mondo.

VANQUISH VOLANTE

Punta di diamante della gamma scoperta Aston Martin, si trova la Vanquish Volante che cattura l’attenzione grazie al suo formidabile motore V12 biturbo da 5,2 litri. Capace di erogare 835 CV e fino a 1.000 Nm di coppia, il propulsore riesce a spingere la biposto fino alla velocità massima di 344 km/h, scattando da 0 a 96 km/h (0-60 mph) in soli 3,4 secondi. Si tratta della più veloce e potente cabriolet mai costruita dal marchio e rappresenta l’apice di prestazioni pure e carisma pensata per chi pretende emozioni senza compromessi.

DB12 VOLANTE

La DB12 Volante 2+2 si propone per ridefinire il concetto di gran turismo. Spinta da un V8 biturbo da 4,0 litri interamente assemblato a mano, questa vettura eroga 680 CV e 800 Nm di coppia, mixando alla perfezione dinamismo, comfort di marcia e raffinatezza di altissimo livello. La velocità di punta è fissata a 325 km/h e lo scatto da 0 a 96 km/h (0-60 mph) viene bruciato in soli 3,6 secondi. E’ un’auto dalla versatilità eccezionale, creata per chi cerca allo stesso tempo prestazioni mozzafiato e fruibilità quotidiana in un capolavoro a cielo aperto.



DESIGN E INTERNI

Il nome Volante venne introdotto per la prima voltacon un modello noto oggi come, nonché una delle Aston Martin più rare che siano mai state prodotte, considerando che ne vennero fatte. Da quel momento, il nome. Vanquish e DB12 Volante possono contare su, progettati con soluzioni di packaging intelligenti, al fine di avere la maggiore capacità possibile per il bagagliaio, raffinatezza e rapidità di azionamento. Quest’ultima infatti si traduce in un’e unaanche durante la marcia fino a 50 km/h.

Entrambi i modelli vantano unacon arte impareggiabile attraverso design, materiali rari e finiture di livello. Con un colore dellae una, le 60th Anniversary Volante Editions si fanno notare per un’eleganza discreta e una cura maniacale dei dettagli.anodizzato impreziosiscono la silhouette, trasformando le Volante 60th Anniversary Editions in auto che non si limitano a celebrare sei decenni di storia, ma si impongono con eleganza e autorevolezza assolute.

In primo piano la leggendaria griglia a lamelle Aston Martin, rivisitata in bronzo: scolpita con precisione, resta un segno distintivo inconfondibile, al tempo stesso elemento estetico e funzionale, capace di incanalare l’aria con massima efficienza. E’ il design Q nella sua espressione più pura: potente, essenziale, inimitabile.



L’impronta sportiva è ribadita dai cerchi esclusivi da 21" Q, finiti in bronzo satinato con profili diamantati. Una combinazione che fonde forza e raffinatezza, completata dalle pinze freno nere con marchio Aston Martin. Il tema del bronzo continua con la celebre side strake, realizzata da un unico blocco di alluminio massiccio e anodizzata con precisione. Non solo un segno di stile, ma una soluzione tecnica che ottimizza i flussi d’aria, riduce il sollevamento e incrementa la stabilità alle alte velocità. Accanto, l’inconfondibile emblema smaltato Q by Aston Martin sancisce l’esclusività di queste edizioni commemorative, riservate alle commissioni più prestigiose.

Internamente le due auto propongono combinazioni di colori tri-tone, con pellami Centenary Saddle Tan, Ivory e Woven perfettamente bilanciati. A completare un abitacolo di estrema eleganza, raffinatezza e lusso, ci pensano radiche in noce scuro a poro aperto, dettagli in bronzo, ricami dedicati al 60° anniversario e incisioni personalizzate sugli schienali.



I designer e artigiani interni di Q by Aston Martin sono famosi per le loro abilità nel creare, e le Volante 60th Anniversary Editions ne sono la testimonianza. Queste auto offrono possibilità diin cui Aston Martin invita i clienti a vivere un’esperienza unica, potendo personalizzare ogni dettaglio. Per chi fosse interessato all’acquisto di una Aston Martin personalizzata, usufruendo dei servizi Q by Aston Martin, può rivolgersi al concessionario locale. E’ necessario però affrettarsi, in quanto le Volante 60th Anniversary Editionse le loro consegne partiranno nel