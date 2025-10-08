Aston Martin DB12 S, ancora più potente ed esclusiva: V8 biturbo da 700 CV per divertirsi

Aston Martin DB12 S si presenta e diventa la nova offerta di punta della gamma DB12 della casa automobilistica inglese. Questo modello alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni e dell’esclusività. Insieme a DBX S e Vantage S, la DB12 S è l’ultimo modello di Aston Martin a disporre nel nome della lettera “S" che dal 1953 identifica i modelli più performanti.

MOTORE V8 BITURBO

Il cuore pulsante della nuova Aston Martin DB12 S è una versione ancora più potente del già apprezzato motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata che adesso arriva ad erogare 700 CV e 800 Nm di coppia. L’incremento di potenza di 20 CV permette di migliorare le prestazioni. La casa automobilistica dichiara un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 3,4 secondi (miglioramento di 0,1 secondi rispetto alla DB12) grazie anche ad una diversa taratura del Launch Control. Non cambia la velocità massima che è sempre di 325 km/h. Inoltre, i tecnici Aston Martin hanno perfezionato la taratura dell’acceleratore “introducendo una risposta più progressiva del pedale dell’acceleratore con una nuova mappatura drive-by-wire specifica per la S, per offrire al conducente una sensazione di connessione e controllo ancora maggiore“.

Al motore è stato poi abbinato un nuovo sistema di scarico sportivo in acciaio inossidabile con quattro terminali che permette di esaltare il sound del V8. Inoltre, è disponibile tra gli optional un sistema di scarico in titanio che enfatizza ulteriormente il sound del propulsore e permette pure di risparmiare 11,2 kg.

ASSETTO AFFINATO E LOOK PIÙ CATTIVO

La nuova Aston Martin DB12 S non si caratterizza solamente per un motore più potente. Infatti, i tecnici della casa automobilistica hanno lavorato anche sull’assetto per migliorare la dinamica di guida. Per esempio, l’auto adotta sospensioni riviste con una barra antirollio posteriore più rigida e “impostazioni della geometria di camber, convergenza e caster perfezionate“. A tutto questo si aggiunge un nuovo software per gli ammortizzatori Bilstein DTX, che contribuisce a migliorare il controllo di rollio e beccheggio. Inoltre, è stata rivista la taratura dello sterzo e del differenziale posteriore elettronico. Altra novità, l’introduzione di serie di un sistema frenante carboceramico (dischi: diametro di 410 mm all’anteriore e 360 ​​mm al posteriore) che oltre a migliorare la capacità frenante della sportiva, consente di risparmiare 27 kg di massa non sospesa rispetto ai freni in acciaio.

Nuova Aston Martin DB12 S si riconosce anche per una serie di modifiche estetiche che rendono il suo look più “cattivo". Partendo dal frontale, la DB12 S è caratterizzata dal nuovo splitter anteriore a doppio elemento e dalle nuove prese d’aria, ciascuna delle quali svolge una funzione funzionale ed estetica. Gli sfoghi dell’aria sul cofano, rifiniti in nero lucido o in fibra di carbonio Twill 2×2 opzionale, favoriscono l’estrazione dell’aria calda dal V8 e contribuiscono a rendere l’aspetto della sportiva ancora più aggressivo. Passando alle fiancate, la DB12 S presenta minigonne laterali in nero lucido. Il posteriore, invece, si distingue per il nuovo spoiler e il paraurti più aggressivo. Non manca poi il badge “S" collocato in diversi punti chiave della carrozzeria.

Piccoli ritocchi anche per l’abitacolo dove troviamo nuovi rivestimenti in Alcantara e pelle. Ci sono pure nuovi sedili sportivi. I clienti potranno inoltre scegliere un impianto audio premium Bowers & Wilkins e attingere da un nutrito catalogo di accessori. La nuova DB12 S può essere già ordinata, nelle versioni Coupé e Volante (cabrio), con consegne a partire dal primo trimestre del 2026.