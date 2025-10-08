Alfa Romeo Tonale 2026, il debutto del restyling è sempre più vicino

Le vendite di Alfa Romeo Tonale sono in calo e per rilanciare il SUV serve un restyling. Sappiamo che la casa automobilistica ci sta lavorando e abbiamo già visto alcune foto spia. Il debutto sarebbe molto vicino con il nuovo modello che potrebbe arrivare nelle concessionarie già entro la fine dell’anno. In attesa di capire la strategia della Casa del Biscione per la nuova Stelvio il cui debutto è stato posticipato, arriverà il facelift della Tonale. Presto ne sapremo molto di più ma intanto grazie l’utente the_daimler_blog scopriamo qualcosa in più sul modello in arrivo. Attraverso le sue pagine social ha infatti condiviso i disegni della Tonale 2026 restyling presi o dal manuale dell’auto o dal catalogo ricambi.

NUOVO FRONTALE

Disegni che sostanzialmente vanno a confermare quanto già visto nelle foto spia e cioè che le novità principali riguardano il frontale che è stato ridisegnato. Rivisto il paraurti con nuove prese d’aria più elaborate e anche lo scudetto è stato modificato oltre che la griglia. Il tutto dovrebbe consentire di rendere il look del SUV più moderno e sportiveggiante. Dai disegni si nota anche un altro dettaglio interessante e cioè che su Alfa Romeo Tonale restyling, davanti la targa torna al centro, come su Alfa Romeo Junior. Sull’attuale Tonale è invece su di un lato. Scelta fatta per rispettare le nuove normative europee.

Dai disegni vediamo anche ulteriori dettagli come il design dei nuovi cerchi in lega e i badge Veloce e Sport Speciale, versioni in cui il SUV sarà probabilmente proposto una volta che arriverà sul mercato. Non si dice nulla, invece, sugli interni. Tuttavia, il restyling dovrebbe introdurre novità anche per quanto riguarda l’abitacolo. Possiamo pensare alla disponibilità di nuovi rivestimenti per alzare l’asticella della qualità percepita e un aggiornamento del sistema infotainment. E per quanto riguarda i motori? Alfa Romeo Tonale oggi propone motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina, oltre che una versione ibrida Plug-in. Trattandosi di un facelift non sono attesi grandi cambiamenti per quanto riguarda la meccanica ma informazioni ufficiali non ce ne sono. Arriverà una batteria di maggiore capacità per la versione Plug-in? Non si può escludere. In ogni caso, al debutto non manca molto e presto potremo scoprire tutti i segreti di questo nuovo modello.