Alfa Romeo Tonale 2026, nuove foto spia del restyling e novità in arrivo

Per Alfa Romeo Tonale si sta avvicinando rapidamente il momento del restyling. I test su strada del nuovo SUV si stanno intensificando in vista del debutto che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Un nuovo set di foto spia arriva dal solito Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) che attraverso il suo account su Facebook ha pubblicato i nuovi scatti. Nello specifico, l’Alfa Romeo Tonale 2026 protagonista delle nuove foto spia è il modello ibrido Plug-in e lo si capisce, tra le alte cose, dalla presenza del doppio sportellino, il primo per la benzina ed il secondo sul lato opposto, per la ricarica della batteria. Il camuffamento copre soprattutto il frontale ed una parte del posteriore, le aree della vettura dove saranno introdotte le principali novità stilistiche.

ALFA ROMEO TONALE 2026: COME CAMBIA?

Il cambiamento più importante riguarderà il frontale che dovrebbe presentare un nuovo paraurti più elaborato con prese d’aria più grandi. I gruppi ottici e il trilobo Alfa Romeo non sembrano presentare particolari novità ma non è detto che alla fine non possano comunque arrivare piccoli cambiamenti con alcuni dettagli a richiamare il look della recente Alfa Romeo Junior. In ogni caso, le modifiche al design della Tonale 2026 permetteranno al SUV di arrivare a disporre di un look maggiormente grintoso. L’obiettivo, come sappiamo, è quello di rilanciarne le vendite per poter continuare a competere in un segmento C, sempre più combattuto. Le foto spia mostrano un camuffamento anche per i cerchi in lega. Probabilmente ne arriveranno di nuovi con un design inedito. Piccoli ritocchi sono attesi anche alle minigonne laterali e al posteriore.





E gli interni? Le nuove foto spia non mostrano ancora l’abitacolo. Possiamo comunque attenderci un upgrade tecnologico, con un infotainment dotato di un display più grande e l’introduzione di nuovi rivestimenti che permetteranno di andare ad alzare l’asticella della qualità percepita. Non dovrebbero poi mancare affinamenti all’assetto per migliorare ulteriormente la dinamica di guida ed un aggiornamento della suite dei sistemi ADAS.

Per quanto riguarda invece i motori della la nuova Alfa Romeo Tonale restyling, al momento non ci sono informazioni sull’arrivo di particolari novità. Alfa Romeo Tonale oggi propone motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina, oltre che una versione ibrida Plug-in. Queste motorizzazioni dovrebbero quindi rimanere. Possibile che per la PHEV possa arrivare una batteria di maggiore capacità per una migliore autonomia in elettrico. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto, è possibile che ne sapremo molto di più sulle caratteristiche del restyling del SUV della Casa del Biscione.